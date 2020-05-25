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Италия набирает 60 тысяч волонтеров для контроля за социальным дистанцированием

Волонтеры помогут не допустить новую вспышку коронавируса в Италии

25 мая 2020, 23:26
Автор:

• Антон Корнилов

Италия набирает 60 тысяч волонтеров для контроля за социальным дистанцированием

Правительство Италии приняло решение нанять 60 тысяч волонтеров среди итальянцев для обеспечения соблюдения правила социального дистанцирования. Об этом сообщили в издании Reuters.

Министр по региональным вопросам Италии Франческо Бочча рассказал, что таких волонтеров-добровольцев будут называть "гражданскими помощниками". Они будут помогать правительству проверять группы людей и оказывать общественные услуги. Например, доставлять продукты нуждающимся.

Мэр итальянского города Бари Антонио Декар уточнил, что волонтеры также будут контролировать входы в парки, рынки и другие общественные места, а также следить за соблюдением правил социального дистанцирования в общественных местах.

Волонтеры будут напоминать о правилах поведения на улице после вспышки коронавируса Covid-19 в мире, отвечать на вопросы людей. Но при этом они не смогут выписывать штрафы.

На момент публикации в Италии коронавирусом Covid-19 заболели 230 тысяч человек, из которых почти 33 тысячи умерли, а еще 142 тысячи выздоровели. Таким образом, в Италии продолжают болеть около 55 тысяч человек. Страна занимает шестое место в мире по числу заболевших.

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Источник: https://uk.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-italy-crowds/italy-coalition-squabbles-over-recruiting-volunteers-to-enforce-distancing-idUKKBN2311IS?il=0
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