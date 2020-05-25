Италия набирает 60 тысяч волонтеров для контроля за социальным дистанцированием

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Правительство Италии приняло решение нанять 60 тысяч
волонтеров среди итальянцев для обеспечения соблюдения правила социального
дистанцирования. Об этом сообщили в издании Reuters.
Министр по региональным вопросам Италии Франческо Бочча
рассказал, что таких волонтеров-добровольцев будут называть "гражданскими
помощниками". Они будут помогать правительству проверять группы людей и
оказывать общественные услуги. Например, доставлять продукты нуждающимся.
Мэр итальянского города Бари Антонио Декар уточнил, что
волонтеры также будут контролировать входы в парки, рынки и другие общественные
места, а также следить за соблюдением правил социального дистанцирования в
общественных местах.
Волонтеры будут напоминать о правилах поведения на улице
после вспышки коронавируса Covid-19
в мире, отвечать на вопросы людей. Но при этом они не смогут выписывать штрафы.
На момент публикации в Италии коронавирусом Covid-19 заболели 230 тысяч
человек, из которых почти 33 тысячи умерли, а еще 142 тысячи выздоровели. Таким
образом, в Италии продолжают болеть около 55 тысяч человек. Страна занимает
шестое место в мире по числу заболевших.
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