355 тысяч смертей и 5,75 млн заболевших: статистика коронавируса в мире

На момент публикации коронавирусом Covid-19 во всем мире заболели 5 755 303 человека, из которых 355 669 умерли, а еще 2 474 091 выздоровел. Таким образом, на момент публикации 2 925 543 человека продолжают болеть коронавирусом Covid-19. Соответствующие данные опубликованы на сайте Worldometers.

Больше всего тестов на коронавирус сделали в США — 15 777 248. На втором месте Россия — 9 415 992. На третье Германия — 3 952 971. На четвертом Великобритания — 3 798 490. На пятом Италия — 3 607 251. В первую десятку по числу сделанных тестов на коронавирус также вошли Испания, Индия, ОАЭ, Турция и Канада.

Больше всего заболевших коронавирусом в США — 1 740 667. На втором месте Бразилия — 399 632. На третьем месте Россия — 370 680. На четвертом Испания — 283 849. На пятом Великобритания — 267 240. В первую десятку по числу заболевших коронавирусом также вошли Италия, Франция, Германия, Турция и Индия.

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