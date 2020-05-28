355 тысяч смертей и 5,75 млн заболевших: статистика коронавируса в мире

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9505.98
ETH/USD
222.16
LTC/USD
44.97
USD/UAH
27.11
EUR/UAH
29.90
RUB/UAH
0.38
На момент публикации коронавирусом Covid-19 во всем мире заболели 5 755 303
человека, из которых 355 669 умерли, а еще 2 474 091 выздоровел.
Таким образом, на момент публикации 2 925 543 человека продолжают
болеть коронавирусом Covid-19.
Соответствующие данные опубликованы на сайте Worldometers.
Больше всего тестов на коронавирус сделали в США — 15 777 248.
На втором месте Россия — 9 415 992. На третье Германия — 3 952 971.
На четвертом Великобритания — 3 798 490. На пятом Италия — 3 607 251.
В первую десятку по числу сделанных тестов на коронавирус также вошли Испания,
Индия, ОАЭ, Турция и Канада.
Больше всего заболевших коронавирусом в США — 1 740 667.
На втором месте Бразилия — 399 632. На третьем месте Россия — 370 680.
На четвертом Испания — 283 849. На пятом Великобритания — 267 240. В
первую десятку по числу заболевших коронавирусом также вошли Италия, Франция,
Германия, Турция и Индия.
Как сообщал портал "Комментарии", после десятилетий поисков
в Италии нашли древнеримскую мозаику. Ее откопали под виноградником.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости