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В Минздраве подумывают вернуть санэпидслужбу

Ликвидация СЭС привела к серьезным проблемам, заявил глава Минздрава Степанов

28 мая 2020, 11:09
Автор:

Сергей Медведев

В Минздраве подумывают вернуть санэпидслужбу

В Украину могут вернуть санитарно-эпидемиологическую службу. Так, Минздрав занялся вопросами нового создания санэпидслужбы в составе ведомства. У нового подразделения будет четко определенный функционал, пообещал министр здравоохранения Максим Степанов. С таким заявлением чиновник выступил на пресс-брифинге в четверг.

Так, глава Минздрава отметил серьезную проблему, связанную с ликвидацией санэпидслужбы. 

"Мы рассматриваем создание противоэпидемиологической службы именно в составе Минздрава, которая выполняла бы очень четкий функционал – проведение всех мероприятий, установление инфекционного контроля, реагирование на соответствующие ситуации",- сказал министр.

В то же время Степанов подчеркнул, что вопрос о выделении санитарно-эпидемиологической службы  в отдельный орган центральной исполнительной власти не рассматривается. 

Как сообщал портал "Комментарии", новые случаи коронавируса перестанут фиксировать в Украине до 22 июня, предполагают в Минздраве. Об этом в эфире украинского телеканала ZIK рассказал главный санврач Украины. При этом Виктор Ляшко предупредил - это лишь предварительные прогнозы и есть вероятность, что к этой дате ситуация изменится.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/pharmacy/665249.html
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