Папа Римский в день Рождества помолился за Украину

Сегодня, 25 декабря, Папа Римский Франциск провел традиционную рождественскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане. Как передает "Радио Ватикана", в праздничном послании "Городу и миру" Папа призвал молится за Украину.

"Пусть Искупитель мира будет светом для дорогой Украины, которая стремится к конкретным решениям в пользу прочного мира", - произнес Папа Римский.

В своем обращении Папа также призвал всех верующих к личностным изменениям, чтобы решить разного рода конфликты.

"Именно так, в сердцах существует тьма, но большим есть свет Христовый. Существует тьма в личных, семейных, социальных отношениях, но Христовый свет является большим. Тьма присутствует в экономических, геополитических и экологических конфликтах, но большим есть свет Христовый", - сказал Папа Франциск.

Понтифик вспомнил и о беженцах, вынужденных из-за несправедливости пересекать пустыни и моря, которые становятся кладбищами.

Ранее "Комментарии" писали, что большая часть украинцев не поддерживают идею о переносе Рождества на 25 декабря.

