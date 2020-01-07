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Сегодня православные и греко-католики празднуют Рождество

Большинство православных празднуют Рождество 7 января

сегодня, 10:31
Автор:

• Мария Чиренко

Сегодня, 7 января, православные христиане, большинство евангельских христиан в Украине, а также греко-католики празднуют Рождество Христово.

Отметим, большинство православных церквей празднует Рождество по юлианскому календарю — в ночь с 6 на 7 января. В частности, этого летосчисления придерживаются  Русская, Иерусалимская, Сербская, Армянская, Грузинская, Чешская и Словацкая православные Церкви, Бессарабская епархия Румынской православной церкви и др. 

Согласно библейскому приданию, Иисус Христос родился в Вифлееме. Город был переполнен из-за переписи и Мария с Иосифом поселились в хлеву, где и родился младенец, которому была уготовлена роль спасителя. Первыми новорожденного Сына Божьего посетили пастухи. После чего волхвы принесли ему в дар золото, ладан и смирну. Место рождения указала мудрецам Вифлеемская звезда. 

У православных Рождество Христово является одним из главных праздников. В этот день заканчивается 40-дневный рождественский пост и в сочельник семья собирается за богатым праздничным столом. Рождественские гуляния с колядками и вертепом длятся 12 дней — до Крещения.

С Рождеством поздравил украинцев президент Владимир Зеленский.

"Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье! Всем вкусной кутьи! Христос рождается! Славим его!", - сказал глава государства.


Ранее сайт "Комментарии" объяснил, почему католики и православные празднуют Рождество в разные дни.

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Источник: https://comments.ua/
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