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Филарет отозвал свою подпись с постановления о ликвидации Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет назвал Поместный собор "так называемым"

сегодня, 13:43
Автор:

• Сергей Медведев

Почетный патриарх Филарет (Денисенко) отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора Украинской православной церкви, которым был ликвидирован Киевский патриархат. Соответствующее заявление опубликовано на портале Киевского патриархата.

В своем заявлении Филарет употребил приставку "так называемый" в отношении Поместного собора от 15 декабря 2018 года и попросил считать свою подпись в постановлении недействительной. 

"На это постановление ссылаются чиновники министерства культуры Украины, которые отказываются совершить государственную регистрацию постановления Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 20 июня 2019 года... Из-за этого патриарх Филарет сообщил министру культуры Владимиру Бородянскому об отзыве своей подписи под постановлением от 15 декабря 2018", – уточняется в заявлении. 

Филарет настаивает, что УПЦ КП продолжает свое существование. Почетный патриарх пользуется официальными бланками КП, награждает от имени этой структуры и требует исполнения его распоряжений от священников ПЦУ.

Как сообщал портал "Комментарии", Православная церковь Украины осудила действия почетного патриарха Филарета (Денисенко) на архиерейском соборе УПЦ КП, существование которой в новосозданной церкви отрицают.

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Источник: http://new.cerkva.info/patriarh-filaret-vidklykav-svij-pidpys-pid-postanovoyu-t-zv-pomisnogo-soboru-upts-kp-vid-15-grudnya-2018-roku/
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