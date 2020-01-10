Филарет отозвал свою подпись с постановления о ликвидации Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет (Денисенко) отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора Украинской православной церкви, которым был ликвидирован Киевский патриархат. Соответствующее заявление опубликовано на портале Киевского патриархата.

В своем заявлении Филарет употребил приставку "так называемый" в отношении Поместного собора от 15 декабря 2018 года и попросил считать свою подпись в постановлении недействительной.

"На это постановление ссылаются чиновники министерства культуры Украины, которые отказываются совершить государственную регистрацию постановления Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 20 июня 2019 года... Из-за этого патриарх Филарет сообщил министру культуры Владимиру Бородянскому об отзыве своей подписи под постановлением от 15 декабря 2018", – уточняется в заявлении.

Филарет настаивает, что УПЦ КП продолжает свое существование. Почетный патриарх пользуется официальными бланками КП, награждает от имени этой структуры и требует исполнения его распоряжений от священников ПЦУ.

Как сообщал портал "Комментарии", Православная церковь Украины осудила действия почетного патриарха Филарета (Денисенко) на архиерейском соборе УПЦ КП, существование которой в новосозданной церкви отрицают.