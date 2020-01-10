Неправда от лукавого: в ПЦУ ответили на демарш Филарета

В Православной церкви Украины утверждают, что решение почетного патриарха Филарета об отзыве подписи под Постановлением Поместного Собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 г. о прекращении отдельного существования церкви не будет иметь юридических последствий. Об этом заявил замглавы управления по внешним связям ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря).



"Заявление Патриарха Филарета о "отзыва подписи" под Постановлением Поместного Собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 о прекращении отдельного существования УПЦ КП и объединения в единую поместную православную церковь - еще одно свидетельство того, что владыка встал на путь лжи", - написал архиепископ в своем Facebook.

Иерарх отметил, что Филарет своим заявлением подтвердил, что добровольно подписывал Постановление Собора, а все присутствующие там могут засвидетельствовать, что патриарх действовал осознанно. По его словам, это видно также и на видеозаписи заседания.

"Заявляя неоднократно о том, что он с последователями якобы "вышел из ПЦУ", владыка снова и снова подтверждает как и свою принадлежность к ПЦУ, так и действительность постановлений Поместного Собора УПЦ КП и Объединительного Собора 15.12.18, на основе которых он сам, вместе со всем Киевским Патриархатом, стал неотъемлемой частью Православной Церкви Украины", - отметил Евстратий.

Архиепископ также прокомментировал процесс отзыва подписи.

"Это Постановление Поместного Собора не является договором или соглашением, которые можно разорвать. Так же и наследство и имя Киевского Патриархата принадлежит Поместной Церкви, а не является частной собственностью одного иерарха, которой он безуспешно стремится распоряжаться по своему усмотрению", - резюмировал Евстратий.

Как сообщал сайт "Комментарии", Почетный патриарх ПЦУ Филарет (Денисенко) отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора УПЦ КП, которым был ликвидирован Киевский патриархат.