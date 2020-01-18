Тысячи спасателей будут патрулировать водоемы на Крещение

На традиционные крещенские купания безопасность на водоемах будут обеспечивать более 3 тысяч спасателей. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"На водоемах страны уже установлено около 1000 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. В общем, в этот день на водных объектах дежурят более 3 тысяч спасателей и 590 единиц техники ГСЧС", - уточнили в службе.

Спасатели рекомендуют перед купанием разогреть организм и окунаться только в специально оборудованных местах. Среди рекомендаций по безопасности специалисты выделяют необходимость удобной обуви при подходе к воде и советуют не окунаться с головой.

"Погружайтесь лучше по шею, не замочив головы, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются - это может привести к шоку от холода", - дают рекомендации спасатели.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине прошли мероприятия, посвященные годовщине крещения Киевской Руси.

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