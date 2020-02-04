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Филарета изгнали из Синода ПЦУ

Однако Филарет останется епископом православной церкви

сегодня, 20:57
Автор:

• Екатерина Белоброва

Филарета изгнали из Синода ПЦУ

Почетного патриарха Филарета исключили из рядов Синода Православной церкви Украины. Об этом сообщает служба УНИАН, ссылаясь на пресс-службу ПЦУ.

В церкви такое решение объяснили отсутствием Филарета на шести заседаниях и необоснованным отказом  в них участвовать.

При этом Филарет остается епископом ПЦУ, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в УПЦ долгое время не хотели исключать Филарета, считая, что тем самым будут играть в интересах РПЦ.

"На заседании Священного Синода мы поднимали вопросы, какие будут решения по тем действиям, которые были совершены им (Филаретом) в течение последних дней перед Синодом. Мы решили, учитывая его заслуги, оставить его архиереем Православной церкви Украины. До сих пор мы считаем его нашим собратом", - заявлял прежде предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.



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Источник: https://www.unian.ua/society/10859891-filareta-viklyuchili-iz-sinodu-pcu.html
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