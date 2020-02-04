Филарета изгнали из Синода ПЦУ

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Почетного патриарха Филарета исключили из рядов Синода Православной церкви Украины. Об этом сообщает служба УНИАН, ссылаясь на пресс-службу ПЦУ.
В церкви такое решение объяснили отсутствием Филарета на шести заседаниях и необоснованным отказом в них участвовать.
При этом Филарет остается епископом ПЦУ, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в УПЦ долгое время не хотели исключать Филарета, считая, что тем самым будут играть в интересах РПЦ.
"На заседании Священного Синода мы поднимали вопросы, какие будут решения по тем действиям, которые были совершены им (Филаретом) в течение последних дней перед Синодом. Мы решили, учитывая его заслуги, оставить его архиереем Православной церкви Украины. До сих пор мы считаем его нашим собратом", - заявлял прежде предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.
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