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Во французских церквях изменили правила причастия

Изменения в таинстве причастия связаны с коронавирусом

29 февраля 2020, 23:30
Автор:

• Сергей Медведев

Во французских церквях изменили правила причастия

Парижское духовенство приняло меры по предотвращению распространения коронавируса. Так, архиепископ Парижский Мишель Опети издал распоряжение об изменении правил причастия в соборах и храмах католической церкви.

“Архиепископ Парижский Мишель Опети направил срочное послание священникам и дьяконам столицы. Он попросил их принять несколько мер сегодня, чтобы предотвратить распространение коронавируса”, — сообщает Le Figaro.

Издание указывает на то, что священники теперь не будут своими руками класть в рот причащающимся хлеб, который символизирует тело Христово.

Согласно новым рекомендациям, прихожане будут брать облатку своими руками. Так же изменения касаются и сосуда с вином, которое символизирует кровь Христа — причаститься можно будет только из рук священника. Помимо этого, прихожанам не рекомендовано обмениваться рукопожатиями. Перекреститься пальцами, смоченными в святой воде тоже не получится, поскольку согласно распоряжению, все кропительницы осушены.

Как сообщал портал "Комментарии", более 49% заболевших коронавирусом в материковом Китае уже выздоровели.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1855202-u-khramakh-frantsiyi-zminili-obryad-prichastya-cherez-koronavirus
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