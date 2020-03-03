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Ватикан впервые открыл архивы времен Второй мировой войны

Историков интересуют действия папы Пия XII во времена Холокоста.

сегодня, 18:24
Автор:

• Антон Варанов

Ватикан впервые открыл архивы времен Второй мировой войны

Сегодня, 2 марта, в Ватикане открыли архивы времен Второй мировой войны, которые ранее хранились в тайне. Об этом сообщает BBC.

В те времена главой католической церкви был папа Пий XII, который занимал Святой престол с 1939 по 1958 годы и которого иногда называли "папой Гитлера".

По данным некоторых историков, папа Пий XII закрывал глаза на нацистские преступления против еврейского народа и ничего не предпринимал для решения этого вопроса. Но в Ватикане настаивают, что он вел пусть и негласную, но активную работу во благо и ради спасения людей. Поэтому католическая церковь еще в прошлом году приняла решение об открытии соответствующих архивов.

Папа Франциск в свою очередь заявил, что церковь не боится истории, и рассказал о "трудных временах" понтификата Пия XII, в которые "приходилось принимать болезненные решения". Также папа Франциск добавил, что некоторым такие решения могут показаться "не вполне прозрачными".

Все места на изучение документов, в которых миллионы страниц, уже забронированы учеными до конца года. Десятки экспертов готовы приступить к изучению вопроса. А профессор истории Мюнстерского университета Хуберт Вольф утверждает, что "папа знал о массовых убийствах евреев".

Как сообщал портал "Комментарии", Ватикан направил 700 тысяч респираторов в Китай для защиты от коронавируса.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-51713895
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