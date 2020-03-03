Ватикан впервые открыл архивы времен Второй мировой войны

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Сегодня, 2 марта, в
Ватикане открыли архивы времен Второй мировой войны, которые ранее хранились в
тайне. Об этом сообщает BBC.
В те времена главой
католической церкви был папа Пий XII, который
занимал Святой престол с 1939 по 1958 годы и которого иногда называли "папой
Гитлера".
По данным некоторых историков, папа Пий XII закрывал глаза на нацистские преступления против еврейского народа и ничего не предпринимал для решения этого вопроса. Но в Ватикане настаивают, что он вел пусть и негласную, но активную работу во благо и ради спасения людей. Поэтому католическая церковь еще в прошлом году приняла решение об открытии соответствующих архивов.
Папа Франциск в свою
очередь заявил, что церковь не боится истории, и рассказал о "трудных
временах" понтификата Пия XII, в которые "приходилось
принимать болезненные решения". Также папа Франциск добавил, что некоторым
такие решения могут показаться "не вполне прозрачными".
Все места на изучение
документов, в которых миллионы страниц, уже забронированы учеными до конца
года. Десятки экспертов готовы приступить к изучению вопроса. А профессор
истории Мюнстерского университета Хуберт Вольф утверждает, что "папа знал
о массовых убийствах евреев".
Как сообщал портал "Комментарии",
Ватикан направил 700 тысяч респираторов в Китай для защиты от коронавируса.
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