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"Широкий жест": Ватикан направил 700 тысяч респираторов в Китай для защиты от коронавируса

Ватикан надеется наладить дружественные отношения с Китаем, прекратившиеся в прошлом веке

сегодня, 22:49
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Широкий жест": Ватикан направил 700 тысяч респираторов в Китай для защиты от коронавируса

Папа Франциск инициировал отправку крупной посылки с масками для защиты дыхания для жителей Китая в зараженных коронавирусом регионах. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на римские СМИ.

Так, координировать отправку гуманитарной помощи из 700 тысяч респираторов назначен отец Винченцо Хан Дуо, священник китайского происхождения. На каждую маску нанесена печать папского герба, что означает личную обеспокоенность Святого Престола ситуацией в КНР, где продолжает бушевать смертельно-опасная инфекция.

Средства на эту помощь были выделены из казны Ватикана, а также собирались силами поместных христианских общин.

Информагентство отмечает, что данный жест солидарности скрывает за собой дипломатическую проблему. Китай и Ватикан не поддерживают дипломатические отношения с 1951 года, но с начала своего правления папа Франциск приумножил усилия по возобновлению отношений между двумя странами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что регулярные сообщения о коронавирусе, уже унесшем несколько жизней китайцев, стали вызывать ироническую реакцию в социальных сетях.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/koronavirus-vatikan-otpravil-700-tys-masok-1580757684.html
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