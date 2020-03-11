В ПЦУ рассказали о главных ограничениях Великого поста

Священнослужители Украинской православной Церкви напомнили, что главной целью самого строгого православного поста перед Пасхой, является не раздельное питание, а самодисциплина в своих желаниях, эмоциях и амбициях.

"Определенный пищевой рацион — не цель поста, а лишь средство ее достижения. Как говорят святые отцы, мы постимся телом, чтобы было легче поститься душой. Поэтому главными ограничениями во время поста являются ограничения собственных желаний и сдерживание негативных чувств, раздражения, злословия, осуждения других, гнева, а также удаления от зла, ссор, лжи", - подчеркивают в ПЦУ.

Также святые отцы Церкви опровергают вред поста для организма, а напротив, убеждены, что правильный подход к питанию и рацион из полезных продуктов только улучшит самочувствие и поможет избавиться от лишних накоплений за зиму. Врачи-диетологи не отрицают, что Великий пост - это хороший повод физического оздоровления, тем более, что позволено есть не только пресные каши на воде, но овощи, фрукты и грибы.

"Вредны для здоровья не пост, а вседозволенность… Душевного покоя и равновесия нельзя достичь без физического покоя и избавления от всего лишнего, что обременяет и отвлекает. Попробуйте уменьшить информационный шум, побудьте наедине с собой и с Богом, уделите время родным, детям, родителям, друзьям, помогите нуждающимся, найдите время на то, на что раньше его не хватало, — и вы заметите, как оздоравливаетесь, находя внутри и вокруг себя утраченную гармонию", - добавляют православные священники.

Отметим, что в 2020 году Великий пост начался 3 марта и завершится 18 апреля, за день перед наступлением православной Пасхи - даты смерти и воскресения Иисуса Христа, центральной фигуры всех христианских деноминаций.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что молодость организма и свежесть внешнего вида можно сохранить с помощью питания.

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