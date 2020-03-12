Греко-католикам разрешили не целовать иконы

Украинская греко-католическая церковь включила ряд мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщил глава УГКЦ Блаженнейший Станислав, который потребовал особой чистоты в храмах.

"В этот период может быть оправданным не касаться и не целовать икон. Требуем в наших церквях усилить меры противоэпидемической безопасности, чтобы наши храмы были всегда чистым и безопасным местом для личной и совместной молитвы", - сообщил настоятель УГКЦ.

Отмечается, что священники УГКЦ будут транслировать свои богослужения с помощью современных средств коммуникации, а также проводить Таинства на дому для заболевших прихожан.

Как сообщал портал "Комментарии", Папа Римский Франциск рекомендовал священникам встретиться с инфицированными коронавирусом пациентами.

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