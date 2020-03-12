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Греко-католикам разрешили не целовать иконы

Украинская греко-католическая церковь вводит особые меры из-за коронавируса

сегодня, 10:22
Автор:

• Сергей Медведев

Греко-католикам разрешили не целовать иконы

Украинская греко-католическая церковь включила ряд мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщил глава УГКЦ Блаженнейший Станислав, который потребовал особой чистоты в храмах.

"В этот период может быть оправданным не касаться и не целовать икон. Требуем в наших церквях усилить меры противоэпидемической безопасности, чтобы наши храмы были всегда чистым и безопасным местом для личной и совместной молитвы", - сообщил настоятель УГКЦ.

Отмечается, что священники УГКЦ будут транслировать свои богослужения с помощью современных средств коммуникации, а также проводить Таинства на дому для заболевших прихожан.

Как сообщал портал "Комментарии", Папа Римский Франциск рекомендовал священникам встретиться с инфицированными коронавирусом пациентами.


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Источник: http://ugcc.ua/news/koronav%D1%96rus_komentar_blazhenn%D1%96shogo_svyatoslava_glavi_ugkts_88926.html?fbclid=IwAR3yhYYWfSkOd-ieuxcwQn5zfqTQ4obNuIZepF1GmJ6AVpP0_6WM4C_k8jo
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