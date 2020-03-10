Папа Римский попросил священников встретиться с зараженными коронавирусом

Папа Римский Франциск рекомендовал священникам встретиться с инфицированными коронавирусом пациентами. Об этом сообщает Mirror.

Так, Папа призвал священников выходить на улицу и "встречаться с заболевшими коронавирусом". Этот совет он дал им несмотря на то, что вся Италия находится в изоляции из-за вспышки коронавируса. Заявление он сделал после того, как у священника в Вашингтоне, округ Колумбия, подтвердили положительный результат на Covid-19, вынудив сотни верующих уйти на карантин в качестве меры предосторожности.

Сообщается, что сам Папа Франциск недавно простудился и отменил все публичные выступления в Ватикане. Воскресные богослужения проходили в прямом эфире, поскольку папа решил не обращаться к толпе из окна, выходящего на площадь Святого Петра, как обычно.

Напомним, "под шумок" из-за коронавируса заключенные в тюрьмах Италии устроили бунты, есть жертвы.

Ранее портал "Комментарии" написал, что у главы итальянской Демократической партии тест на коронавирус показал положительный результат.

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