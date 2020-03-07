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У главы итальянской Демократической партии тест на коронавирус показал положительный результат

Итальянский чиновник отметил, что находится в самоизоляции

сегодня, 16:49
Автор:

• Татьяна Веремеева

У главы итальянской Демократической партии тест на коронавирус показал положительный результат

Руководитель правящей в Италии Демократической партии Никола Зингаретти объявил, что его тест на коронавирус дал положительный результа. В субботу он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что сейчас находится в самоизоляции.

"Моя семья также соблюдает протоколы, и местное отделение здравоохранения связывается с людьми, с которыми я общался в последние дни", - отметил лидер Демократической партии.

Зингаретти, который также является президентом региона Лацио в Италии, призвал граждан не паниковать и сказал, что он подаст хороший пример, следуя инструкциям чиновников здравоохранения.

Ранее "Комментарии" писали, что на круизном судне Grand Princess, который недавно из-за коронавируса изолировали у берегов Калифорнии в США, находятся 49 граждан Украины. Информация о том, есть ли среди зараженных коронавирусом на корабле наши соотечественники – еще уточняется. Сейчас лайнер пребывает на рейде у берегов Северной Калифорнии. Всего на борту находится 3500 человек, из которых 1100 – экипаж. Там есть граждане 54 стран.


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Источник: https://edition.cnn.com/asia/live-news/coronavirus-outbreak-03-07-20-intl-hnk/index.html
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