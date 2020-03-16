В турецких мечетях отменили ежедневные молитвы

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Массовые ежедневные молитвы (намаз) в турецких мечетях будут отменены. Такое решение приняли в управлении по делам религии Турции. Отмечается, что данная мера является временной и вводится из-за угрозы распространения нового вида коронавируса.
"Новый тип коронавируса быстро передается от человека к человеку, приобретает форму эпидемии. Стало понятно, что есть риск заражения при массовых намазах (молитвах) в мечетях и молельнях. Поэтому стало необходимо временно прекратить ежедневные молитвы и пятничный намаз", заявил руководитель управления по религиозным вопросам Али Эрбаш.
Правительство также предупредило верующих о необходимости избегать по-возможности публичных мест и мероприятий.
Согласно официальным данным, в Турции зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусом.
Как сообщал портал "Комментарии", традиционная воскресная католическая молитва Angelus впервые прошла с помощью видеотрансляции. Папа Римский Франциск прочел ее не из окна Апостольского дворца, а с помощью электронных средств видео из библиотеки.
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