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В турецких мечетях отменили ежедневные молитвы

Запрет вводится из-за коронавируса и носит временный характер

сегодня, 15:49
Автор:

• Сергей Медведев

В турецких мечетях отменили ежедневные молитвы

Массовые ежедневные молитвы (намаз) в турецких мечетях будут отменены. Такое решение приняли в управлении по делам религии Турции. Отмечается, что данная мера является временной и вводится из-за угрозы распространения нового вида коронавируса.

"Новый тип коронавируса быстро передается от человека к человеку, приобретает форму эпидемии. Стало понятно, что есть риск заражения при массовых намазах (молитвах) в мечетях и молельнях. Поэтому стало необходимо временно прекратить ежедневные молитвы и пятничный намаз", заявил руководитель управления по религиозным вопросам Али Эрбаш.

Правительство также предупредило верующих о необходимости избегать по-возможности публичных мест и мероприятий.

Согласно официальным данным, в Турции зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщал портал "Комментарии", традиционная воскресная католическая молитва  Angelus впервые прошла с помощью видеотрансляции. Папа Римский Франциск прочел ее не из окна Апостольского дворца, а с помощью электронных средств видео из библиотеки.


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Источник: https://tass.ru/obschestvo/7992143
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