Язык

Українська

Русский

Coinspot 22.03.2020

BTC/USD

6265.63

ETH/USD

133.24

LTC/USD

38.40

НБУ 22.03.2020

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество религия Патриарх Филарет назвал причину коронавируса
НОВОСТИ Все новости

Патриарх Филарет назвал причину коронавируса

Глава УПЦ КП Филарет считает гомосексуальные браки причиной COVID-19

сегодня, 12:55
Автор:

• Сергей Медведев

Патриарх Филарет назвал причину коронавируса

Почетный патриарх Филарет считает,что причиной пандемии коронавируса на планете являются однополые браки.  Глава УПЦ КП высказал мнение, что эпидемия вируса — это наказание за гомосексуализм.

 "Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса. Бог сжег Содом и Гоморру", – отметил Филарет.

Также патриарх уточнил, что несмотря на карантин, причастия будут и далее проводить в церквях.

"Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложки. Я задаю вопрос: "Вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то не причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы?", – подчеркнул он.

По мнению Филарета, проведение церковных таинств не несет в себе угрозы заражения и не распространяет коронавирус. Филарет считает, что свершение церковных таинств не является средством распространения инфекции.


Как сообщал портал "Комментарии", Вселенский патриарх Варфоломей на время запретил православные богослужения.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...