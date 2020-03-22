Патриарх Филарет назвал причину коронавируса

Почетный патриарх Филарет считает,что причиной пандемии коронавируса на планете являются однополые браки. Глава УПЦ КП высказал мнение, что эпидемия вируса — это наказание за гомосексуализм.

"Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса. Бог сжег Содом и Гоморру", – отметил Филарет.

Также патриарх уточнил, что несмотря на карантин, причастия будут и далее проводить в церквях.

"Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложки. Я задаю вопрос: "Вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то не причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы?", – подчеркнул он.

По мнению Филарета, проведение церковных таинств не несет в себе угрозы заражения и не распространяет коронавирус. Филарет считает, что свершение церковных таинств не является средством распространения инфекции.





Как сообщал портал "Комментарии", Вселенский патриарх Варфоломей на время запретил православные богослужения.

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