Минск с вертолета "обработали" святой водой

В белорусской столице прошел православный молебен о защите города от COVID-19, после которого с вертолета священнослужитель окропил Минск святой водой и осенил город крестом-мощевиком.

Обряд провел священник Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел. Представитель церкви поднялся в воздух на вертолете и облетел город. Во время полета он окропил Минск святой водой для защиты от коронавируса. "Паника, вызванная распространением коронавируса, притупляет разум", - сказал Павел во время богослужения и призвал горожан не паниковать.

Как сообщал портал "Комментарии", Почетный патриарх Филарет считает,что причиной пандемии коронавируса на планете являются однополые браки. Глава УПЦ КП высказал мнение, что эпидемия вируса — это наказание за гомосексуализм.

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