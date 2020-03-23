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Минск с вертолета "обработали" святой водой

В Минске провели молебен против коронавируса

сегодня, 11:30
Автор:

• Сергей Медведев

Минск с вертолета "обработали" святой водой

В белорусской столице прошел православный молебен о защите города от COVID-19, после которого с вертолета священнослужитель окропил Минск святой водой и осенил город крестом-мощевиком.

Обряд провел священник Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел. Представитель церкви поднялся в воздух на вертолете и облетел город. Во время полета он окропил Минск святой водой для защиты от коронавируса. "Паника, вызванная распространением коронавируса, притупляет разум", - сказал Павел во время богослужения и призвал горожан не паниковать.

Как сообщал портал "Комментарии", Почетный патриарх Филарет считает,что причиной пандемии коронавируса на планете являются однополые браки.  Глава УПЦ КП высказал мнение, что эпидемия вируса — это наказание за гомосексуализм.


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Источник: http://www.church.by/news/patriarshij-ekzarh-sovershil-vo-vsehsvjatskom-hrame-goroda-minska-molebnoe-penie-vo-vremja-gubitelnogo-povetrija-i-vozglavil-vozdushnyj-krestnyj-hod
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