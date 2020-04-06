Благовещение в Украине: что нужно знать о церковном празднике в 2020 году

Завтра, 7 апреля, в Украине отмечают большой православный праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. “Комментарии” расскажут о главных традициях этого дня, а также о том, что категорически запрещено делать.

Как известно, Благовещение - день, в который пред Девой Марией предстал Архангел Гавриил и сообщил о том, что она родит Спасителя человечества, младенца от Духа Святого, который станет Сыном Бога. Сейчас этот праздник входит в число 12-ти важнейших в православном мире.

Традиции на Благовещение

Из-за ужесточения карантина власти запретили украинцам посещать праздничные богослужения, которые обещают провести в онлайн-режиме. В этот день священники по традиции выпустят в небо белых голубей как символ того, что Святой Дух сошел на Господа во время его крещения в виде белого голубя.

- В этот день принято украшать дом цветами в знак новой жизни и непорочности.

- По преданию, в Благовещение расцветает все живое, поэтому издавна принято собирать цветы и лекарственные травы.

- Сегодня украинцы, которые соблюдают пост, могут позволить себе рыбу, растительное масло и немного красного вина.

В Благовещение, согласно поверью, не стоит:

- Убирать в доме, шить, работать в огороде и выполнять любую тяжелую работу.

- К неудаче - одалживать соль и перец.

- Нельзя занимать деньги или возвращать долги.

- Женщинам не стоит заплетать косы и наряжаться.

Напомним, сегодня в Украине стартует первый день карантина по новым, ужесточенным правилам. Отныне категорически воспрещено находиться на улице в составе групп более двух человек (за исключением перемещения с детьми), гулять в парках, на спортивных и детских площадках. Под запретом любые общественные мероприятия, в том числе и церковные.





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