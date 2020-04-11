Язык

Українська

Русский

Coinspot 11.04.2020

BTC/USD

6851.96

ETH/USD

158.43

LTC/USD

42.37

НБУ 11.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество религия Вербное воскресенье: митрополит Епифаний рассказал, как будет проходить праздник в условиях карантина
НОВОСТИ Все новости

Вербное воскресенье: митрополит Епифаний рассказал, как будет проходить праздник в условиях карантина

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний написал видеообращение по случаю завтрашнего праздника – Вербного воскресенья

сегодня, 16:25
Автор:

• Таисия Ерохина

Вербное воскресенье: митрополит Епифаний рассказал, как будет проходить праздник в условиях карантина

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал, что в Вербное воскресенье в этом году придется встречать иначе, чем обычно, из-за карантинных ограничений. Но несмотря на это, священнослужители Православной Церкви Украины будут молиться рядом, заявил он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Митрополит Епифаний сообщил, что завершается святая Четыредесятница и начинается Страстная седмица.

"Завтра будем отмечать светлый праздник – Вход Господень в Иерусалим. К сожалению, из-за карантинных ограничений мы не можем собраться на совместное освящение вербной лозы. Но мы, священнослужители Православной Церкви Украины, будем в молитве рядом", - сообщил митрополит Епифаний.

Кроме того, он посоветовал всем оставаться дома, заботясь о своих родных, а также призвал молиться о врачах и больных, а друзей и родных поддержать добрым словом по телефону, или же приобщиться к благотворительности.

Ранее портал "Комментарии" написал, как пройдет Пасха в условиях карантина: в ПЦУ объяснили, как освящать блюда и когда можно посещать кладбища.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/epifaniy/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...