Вербное воскресенье: митрополит Епифаний рассказал, как будет проходить праздник в условиях карантина

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал, что в Вербное воскресенье в этом году придется встречать иначе, чем обычно, из-за карантинных ограничений. Но несмотря на это, священнослужители Православной Церкви Украины будут молиться рядом, заявил он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Митрополит Епифаний сообщил, что завершается святая Четыредесятница и начинается Страстная седмица.

"Завтра будем отмечать светлый праздник – Вход Господень в Иерусалим. К сожалению, из-за карантинных ограничений мы не можем собраться на совместное освящение вербной лозы. Но мы, священнослужители Православной Церкви Украины, будем в молитве рядом", - сообщил митрополит Епифаний.

Кроме того, он посоветовал всем оставаться дома, заботясь о своих родных, а также призвал молиться о врачах и больных, а друзей и родных поддержать добрым словом по телефону, или же приобщиться к благотворительности.

Ранее портал "Комментарии" написал, как пройдет Пасха в условиях карантина: в ПЦУ объяснили, как освящать блюда и когда можно посещать кладбища.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!