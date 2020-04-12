"Мир изменился": Шмыгаль поздравил украинцев с Вербным воскресеньем и Пасхой

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль обратился ко всем верующим, чтобы поздравить их с Вербным воскресеньем, которое, согласно традиции, отмечается за неделю до Пасхи, а христиан западного обряда - с уже наступившей Пасхой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Премьер-министр отметил, что христианские праздники несут в жизни миллионов людей свет, надежду и радость, а также возможность провести время с родными и друзьями, посетив церковь, а потом собраться за праздничным столом. Однако Шмыгаль подчеркнул, что в этом году не так.

"Мир изменился. Сегодня мы больше всего должны подумать о своих родных и близких. Мы должны отказаться от ценных для нас традиций, чтобы обезопасить жизнь тех, кого любим. Желаю, чтобы в доме каждого царил уют, мир и благополучие. Несокрушимой верой и благими делами мы способны все преодолеть. Крепкого вам здоровья!", - указал в сообщении Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Денис Шмыгаль представил сценарий постепенного выхода Украины из состояния карантина.

1) До начала мая — "Режим чрезвычайной ситуации"

• поддержка социально незащищенных слоев населения

• помощь безработным и сотрудникам в вынужденных отпусках

• мобилизация медицинских ресурсов, поддержка медицинского персонала

2) В мае — "Украина идет на работу"

• создание 500 тысяч новых рабочих мест

• кредитная поддержка малого и среднего бизнеса

• частичное снятие ограничений на работу общественного транспорта

• особенный график рабочего дня

3) В июне — "Новые социальные стандарты жизни"

• завершение учебного года

• восстановление работы общественного транспорта по новым правилам

• разрешение на посещение зон отдыха при соблюдении норм безопасности

• ослабление условий самоизоляции для людей пожилого возраста















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