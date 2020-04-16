Чистый четверг: в ПЦУ развенчали главный миф этого дня

Убеждение в том, что в Чистый четверг обязательно нужно умыться до восхода солнца, является мифом. Об этом сообщается на странице Православной церкви Украины в Facebook.

Так, Чистый четверг касается не столько чистых окон, дверей, пола, а сколько очищения сердца и души, отмечают в ПЦУ.

"Этот день побуждает нас понять готовность идти за Христом, любить ближних, служить им, быть смиренными. Поэтому утверждение о том, что в Чистый четверг нужно обязательно умыться до восхода солнца, чтобы "смыть с себя грехи и неприятности" – ничто иное, как обычное суеверие, - говорится в сообщении. - Умывание водой в любое время суток никаким образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов".

Поэтому, какого-либо церковного предписания для свершения умывального ритуала нет.

Напомним, в ПЦУ объяснили, как будут освящать продукты на Пасху и когда можно посещать кладбища.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что несмотря на многочисленные предостережения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, более 100 тысяч украинцев пришли 12 апреля в храмы на празднование Пасхи западного обряда (и на так называемое "вербное воскресенье" - восточного). Эксперты рассказали, как можно (и можно ли) предотвратить паломничеству в религиозные объекты 19 апреля, на Пасху по восточному обряду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!