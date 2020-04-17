Украинская власть не запретила посещать храмы на Пасху: плюсы и минусы такого решения

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Эксперты оценили для издания "Комментарии" решение украинской власти не запрещать посещение храмов в Светлое Воскресение (Пасха), хоть это и может привести к ускорению распространения коронавирусной инфекции.
Политолог аналитического центра ИНПОЛИТ Никита Трачук считает, что запрещать верующим собираться в церквях – очень сложное решение. Потому власть на него и не пошла.
"Право на веру у человека такое же, как на всё остальное. Ведь право на медобслуживание и на покупку продуктов украинцам сохранили, не так ли? А вера, литургии в храмах – это пища духовная, священник – целитель человеческих душ. Многие не разделяют такого мнение, но для миллионов людей это так и есть, – подчеркивает Трачук. – Невозможность ходить в храмы, слушать службы, молиться и причащаться вызывает в людях стресс. Я не настолько воцерковлённый, однако и сам испытываю некий душевный дискомфорт потому, что не могу посетить храм".
Вместе с тем, отмечает политолог, нельзя не признать: церкви сегодня – один из главных эпицентров распространения заболевания.
"И люди, посещающие их, к сожалению, находятся в группе риска, – продолжает Никита Трачук. – И даже многие священники не оценивают коронавирус всерьёз. Это неправильный подход".
Правильным же эксперт считает то, что власть договорилась с основными конфессиями об онлайн-богослужениях.
"Их будут смотреть, согласно опросам, подавляющее большинство украинцев. Тем не менее, определенное количество людей всё же придет на службу – и запретить им это тяжело, вот такой парадокс демократии, – говорит Трачук. – В МВД сегодня пообещали, что будут присутствовать около всех храмов и составлять протоколы на тех, кто нарушает социальную дистанцию. В храме одновременно могут служить литургию не более 10 человек, простым мирянам вход воспрещен. Лишь после литургии люди смогут войти в церковь – по два человека. Это – оптимальный вариант. Компромисснее, наверное, уже попросту некуда. Тем не менее, я прогнозирую толпы во многих церквях. Полиции банально не хватит. Дай Бог, это не спровоцирует новую вспышку эпидемии. Хотя факты говорят о возможности обратного".
Эксперт осуждает чиновников и депутатов, которые воспользовались коронавирусом для того, чтобы проявить "воинствующий атеизм".
"В целом, коммуникационно власть сделала всё: увещевала, просила, убеждала верующих остаться дома, – подчеркивает Трачук. – Я последую просьбе президента и пасхальную литургию буду смотреть онлайн. Призываю всех воздержаться от походов в церкви ради нашего общего блага. Но если человек решит идти – никто не вправе ему запретить".
Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко отмечает, что ряд религиозных заведений Российской православной церкви в Украине, действительно, стали очагами распространения коронавирусной инфекции. Речь, в частности, о Киево-Печерской лавре. Впрочем, на Западе Украины также есть подобные случаи.
"Тотальный запрет на посещение религиозных объектов власть, действительно, вводить не решилась, – отмечает эксперт. – Верующих, которые всё же намерены прийти в храмы, просто призвали придерживаться определенных дистанционных норм, соблюдать санитарно-эпидемологические рекомендации. Но мы ведь понимаем, что немало людей, в том числе малокультурных, никаких санитарных норм соблюдать не будут".
По мнению Матвиенко, способы защиты от возможных вспышек инфекции могли бы быть более жесткими. Тем более, что у нас – всеукраинский карантин.
"Но давление, прежде всего, российской церкви, имеющей значительно лобби в разных органах власти, не дало ввести жесткий запрет, – считает эксперт. – Впрочем, еще есть время огласить, что храмы, хотя бы в наиболее эпидемологически неблагополучных областях, не могут быть открыты из-за карантина".
Эксперт в сфере права и политических технологий, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко подчеркивает, что украинская власть, в частности, президент, понадеялись на чувство ответственности церковных лидеров.
"Были проведены соответствующие переговоры со Советом церквей. Изложена просьба не проводить богослужения с участием прихожан. Ограничиться другим форматом, онлайн режимом, – отмечает эксперт. – Абсолютное большинство религиозных организаций, действующих в Украине, пошли навстречу. К сожалению, призыв проигнорировала УПЦ Московского патриархата, что уже привело к негативным последствиям для жизни и здоровья граждан".
Михаил Дяденко уверен, что следует принимать жесткие меры – и не допускать прихожан в храмы.
"Возможно, для этого следует издать соответствующее постановление правительства, как это было в случае с рядом предприятий, которым запрещена деятельность на период карантина", – подчеркивает эксперт.
Ранее "Комментарии" писали, где и когда смотреть праздничные богослужения.
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