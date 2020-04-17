Украинская власть не запретила посещать храмы на Пасху: плюсы и минусы такого решения

Эксперты оценили для издания "Комментарии" решение украинской власти не запрещать посещение храмов в Светлое Воскресение (Пасха), хоть это и может привести к ускорению распространения коронавирусной инфекции.

"Право на веру у человека такое же, как на всё остальное"

Политолог аналитического центра ИНПОЛИТ Никита Трачук считает, что запрещать верующим собираться в церквях – очень сложное решение. Потому власть на него и не пошла.

"Право на веру у человека такое же, как на всё остальное. Ведь право на медобслуживание и на покупку продуктов украинцам сохранили, не так ли? А вера, литургии в храмах – это пища духовная, священник – целитель человеческих душ. Многие не разделяют такого мнение, но для миллионов людей это так и есть, – подчеркивает Трачук. – Невозможность ходить в храмы, слушать службы, молиться и причащаться вызывает в людях стресс. Я не настолько воцерковлённый, однако и сам испытываю некий душевный дискомфорт потому, что не могу посетить храм".

Вместе с тем, отмечает политолог, нельзя не признать: церкви сегодня – один из главных эпицентров распространения заболевания.

"И люди, посещающие их, к сожалению, находятся в группе риска, – продолжает Никита Трачук. – И даже многие священники не оценивают коронавирус всерьёз. Это неправильный подход".

Правильным же эксперт считает то, что власть договорилась с основными конфессиями об онлайн-богослужениях.

"Их будут смотреть, согласно опросам, подавляющее большинство украинцев. Тем не менее, определенное количество людей всё же придет на службу – и запретить им это тяжело, вот такой парадокс демократии, – говорит Трачук. – В МВД сегодня пообещали, что будут присутствовать около всех храмов и составлять протоколы на тех, кто нарушает социальную дистанцию. В храме одновременно могут служить литургию не более 10 человек, простым мирянам вход воспрещен. Лишь после литургии люди смогут войти в церковь – по два человека. Это – оптимальный вариант. Компромисснее, наверное, уже попросту некуда. Тем не менее, я прогнозирую толпы во многих церквях. Полиции банально не хватит. Дай Бог, это не спровоцирует новую вспышку эпидемии. Хотя факты говорят о возможности обратного".

Эксперт осуждает чиновников и депутатов, которые воспользовались коронавирусом для того, чтобы проявить "воинствующий атеизм".

"В целом, коммуникационно власть сделала всё: увещевала, просила, убеждала верующих остаться дома, – подчеркивает Трачук. – Я последую просьбе президента и пасхальную литургию буду смотреть онлайн. Призываю всех воздержаться от походов в церкви ради нашего общего блага. Но если человек решит идти – никто не вправе ему запретить".

"Способы защиты от возможных вспышек инфекции могли бы быть более жесткими"

Эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко отмечает, что ряд религиозных заведений Российской православной церкви в Украине, действительно, стали очагами распространения коронавирусной инфекции. Речь, в частности, о Киево-Печерской лавре. Впрочем, на Западе Украины также есть подобные случаи.

"Тотальный запрет на посещение религиозных объектов власть, действительно, вводить не решилась, – отмечает эксперт. – Верующих, которые всё же намерены прийти в храмы, просто призвали придерживаться определенных дистанционных норм, соблюдать санитарно-эпидемологические рекомендации. Но мы ведь понимаем, что немало людей, в том числе малокультурных, никаких санитарных норм соблюдать не будут".

По мнению Матвиенко, способы защиты от возможных вспышек инфекции могли бы быть более жесткими. Тем более, что у нас – всеукраинский карантин.

"Но давление, прежде всего, российской церкви, имеющей значительно лобби в разных органах власти, не дало ввести жесткий запрет, – считает эксперт. – Впрочем, еще есть время огласить, что храмы, хотя бы в наиболее эпидемологически неблагополучных областях, не могут быть открыты из-за карантина".

"Следует принимать жесткие меры – и не допускать прихожан в храмы"

Эксперт в сфере права и политических технологий, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко подчеркивает, что украинская власть, в частности, президент, понадеялись на чувство ответственности церковных лидеров.

"Были проведены соответствующие переговоры со Советом церквей. Изложена просьба не проводить богослужения с участием прихожан. Ограничиться другим форматом, онлайн режимом, – отмечает эксперт. – Абсолютное большинство религиозных организаций, действующих в Украине, пошли навстречу. К сожалению, призыв проигнорировала УПЦ Московского патриархата, что уже привело к негативным последствиям для жизни и здоровья граждан".

Михаил Дяденко уверен, что следует принимать жесткие меры – и не допускать прихожан в храмы.

"Возможно, для этого следует издать соответствующее постановление правительства, как это было в случае с рядом предприятий, которым запрещена деятельность на период карантина", – подчеркивает эксперт.

Ранее "Комментарии" писали, где и когда смотреть праздничные богослужения.

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