В Иерусалиме состоялась церемония зажжения благодатного огня

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня состоялась церемония зажжения благодатного огня. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".



Отмечается, что сегодня, когда христиане восточного обряда празднуют Великую субботу, во время церемонии храм был практически пустым.

Священный огонь появился в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса), когда патриарх Иерусалимский Феофил произносил традиционную ежегодную молитву. После патриарх передал священный огонь клирикам, которые ему помогали и зажгли от нее связки из 33 свечей (символ, которых обозначает возраст Христа).

Схождению огня традиционно предшествует специальная церемония. Сначала двери кувуклии опечатали большой восковой печатью, которая символизирует окончание ее осмотра и в ней нет ничего, что позволило бы патриарху зажечь огонь обычными средствами.

Печать сняли перед появлением патриарха Феофила, также в пещеру внесли большую лампаду и 33 свечи. Только после этого священнослужитель зашел внутрь.

Напомним, Израиль заблокировал ультраортодоксальные еврейские районы Иерусалима в воскресенье, в попытке сдержать распространение коронавируса из густонаселенных районов с высоким уровнем заражения.

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