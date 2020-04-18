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В Иерусалиме состоялась церемония зажжения благодатного огня

Людей в храме Гроба Господня почти не было во время схождения огня, так как в Иерусалиме действуют ограничения из-за коронавируса

сегодня, 16:46
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Иерусалиме состоялась церемония зажжения благодатного огня

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня состоялась церемония зажжения благодатного огня. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что сегодня, когда христиане восточного обряда празднуют Великую субботу, во время церемонии храм был практически пустым.

Священный огонь появился в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса), когда патриарх Иерусалимский Феофил произносил традиционную ежегодную молитву. После патриарх передал священный огонь клирикам, которые ему помогали и зажгли от нее связки из 33 свечей (символ, которых обозначает возраст Христа).

Схождению огня традиционно предшествует специальная церемония. Сначала двери кувуклии опечатали большой восковой печатью, которая символизирует окончание ее осмотра и в ней нет ничего, что позволило бы патриарху зажечь огонь обычными средствами.

Печать сняли перед появлением патриарха Феофила, также в пещеру внесли большую лампаду и 33 свечи. Только после этого священнослужитель  зашел внутрь.

Напомним, Израиль заблокировал ультраортодоксальные еврейские районы Иерусалима в воскресенье, в попытке сдержать распространение коронавируса из густонаселенных районов с высоким уровнем заражения.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/655972.html
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