В Иерусалиме состоялась церемония зажжения благодатного огня

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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня состоялась церемония зажжения
благодатного огня. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что сегодня, когда христиане восточного обряда празднуют
Великую субботу, во время церемонии храм был практически пустым.
Священный огонь появился в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной, как
считается, над местом погребения Иисуса), когда патриарх Иерусалимский Феофил
произносил традиционную ежегодную молитву. После патриарх передал священный
огонь клирикам, которые ему помогали и зажгли от нее связки из 33 свечей
(символ, которых обозначает возраст Христа).
Схождению огня традиционно предшествует специальная церемония. Сначала двери
кувуклии опечатали большой восковой печатью, которая символизирует окончание ее
осмотра и в ней нет ничего, что позволило бы патриарху зажечь огонь обычными
средствами.
Печать сняли перед появлением патриарха Феофила, также в пещеру внесли
большую лампаду и 33 свечи. Только после этого священнослужитель зашел внутрь.
Напомним, Израиль
заблокировал ультраортодоксальные еврейские районы Иерусалима в
воскресенье, в попытке сдержать распространение коронавируса из густонаселенных
районов с высоким уровнем заражения.
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