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Папа Римский поздравил христиан с Пасхой

Глава католической церкви поздравил христиан

сегодня, 20:21
Автор:

• Сергей Медведев

Папа Римский поздравил христиан с Пасхой

Папа Римский Франциск, который является главой католической Церкви, поздравил христиан с Воскрешением Господним. Такую информацию опубликовала пресс-служба Ватикана.

 "Папа Римский Франциск поздравил с Пасхой всех православных христиан. Глава Святого престола выступил с обеденной молитвой в одной из римских церквей в воскресенье, 19 апреля. Понтифик поздравил также тех католиков, которые отмечают Пасху вместе с православными. По его словам, подобное братство способствует утешению и там, где христиане составляют меньшинство", - говорится в сообщении.

Глава католической церкви также в своем обращении предостерег верующих от нарушения режима карантина и призвал "искоренить неравенство и избавиться от несправедливости, которые угрожают здоровью всего человечества".

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Папа Римский совершил богослужение в пустом храме.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1864727-papa-frantsisk-privitav-pravoslavnikh-khristiyan-iz-velikodnem
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