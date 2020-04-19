Папа Римский поздравил христиан с Пасхой

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Папа Римский Франциск, который является главой католической Церкви, поздравил христиан с Воскрешением Господним. Такую информацию опубликовала пресс-служба Ватикана.
"Папа Римский Франциск поздравил с Пасхой всех православных христиан. Глава Святого престола выступил с обеденной молитвой в одной из римских церквей в воскресенье, 19 апреля. Понтифик поздравил также тех католиков, которые отмечают Пасху вместе с православными. По его словам, подобное братство способствует утешению и там, где христиане составляют меньшинство", - говорится в сообщении.
Глава католической церкви также в своем обращении предостерег верующих от нарушения режима карантина и призвал "искоренить неравенство и избавиться от несправедливости, которые угрожают здоровью всего человечества".
Как сообщал портал "Комментарии", ранее Папа Римский совершил богослужение в пустом храме.
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