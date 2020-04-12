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Богослужение в пустом храме: Папа Римский призвал к объединению

Папа Римский совершил службу в пустом храме

сегодня, 16:43
Автор:

• Сергей Медведев

Богослужение в пустом храме: Папа Римский призвал к объединению

Мир должен объединиться в борьбе с пандемией. Такой посыл высказал глава католической церкви Папа Римский Франциск. Он провел богослужение в пустом соборе, - прихожан не было в связи с карантинными мероприятиями.

"Папа Римский Франциск провел богослужение в пустом соборе Святого Петра без участия верующих. Он призвал мир к солидарности в борьбе с пандемией коронавируса", - сообщают из Ватикана.

В своей молитве Папа Франциск также призвал к прекращению боевых действий.

"Пусть Христос просветит всех, кто несет ответственность за конфликты, чтобы они имели смелость поддержать призыв к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира", - сказал он.

Что касается экономического аспекта, глава католической церкви призвал простить долги развивающихся стран в связи с эпидемией.

Как сообщал портал "Комментарии", Папа Римский впервые провел молитву по видеосвязи.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1863366-papa-rimskiy-zaklikav-svit-do-miru-ta-solidarnosti-u-borotbi-z-covid-19
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