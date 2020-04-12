Богослужение в пустом храме: Папа Римский призвал к объединению

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Мир должен объединиться в борьбе с пандемией. Такой посыл высказал глава католической церкви Папа Римский Франциск. Он провел богослужение в пустом соборе, - прихожан не было в связи с карантинными мероприятиями.
"Папа Римский Франциск провел богослужение в пустом соборе Святого Петра без участия верующих. Он призвал мир к солидарности в борьбе с пандемией коронавируса", - сообщают из Ватикана.
В своей молитве Папа Франциск также призвал к прекращению боевых действий.
"Пусть Христос просветит всех, кто несет ответственность за конфликты, чтобы они имели смелость поддержать призыв к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира", - сказал он.
Что касается экономического аспекта, глава католической церкви призвал простить долги развивающихся стран в связи с эпидемией.
Как сообщал портал "Комментарии", Папа Римский впервые провел молитву по видеосвязи.
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