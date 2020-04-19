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Глава ПЦУ Епифаний объяснил, почему новых приходов нет

Митрополит Епифаний, который возглавляет ПЦУ, рассказал о процессе переходов в новосозданную церковь

сегодня, 21:04
Автор:

• Сергей Медведев

Глава ПЦУ Епифаний объяснил, почему новых приходов нет

Карантинные ограничения стали причиной перехода из одной церкви в другую. Такое мнение высказал  предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Так, священнослужитель считает, что отсутствие так называемых "переходов" из канонической церкви в новосозданное объединение ПЦУ связано с карантинными мероприятиями.

"Сейчас мы стараемся делать все, чтобы не было скопления людей. И поэтому на время карантина не будет переходов, не будет собраний. Ибо для того, чтобы община определилась, нужно провести общее собрание прихода", – сообщил священнослужитель.

Митрополит Епифаний также надеется на мудрость верующих и их выводы от ситуации.

"Я думаю, что наши граждане, наши прихожане мудры, они все проанализируют, что происходит сейчас, и будут принимать соответствующие решения", - считает митрополит Епифаний.

Как сообщал портал "Комментарии", в ПЦу рассказали о главных ограничениях во время Великого поста.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-karantyn-perehid-do-ptsu/30564009.html
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