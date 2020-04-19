Глава ПЦУ Епифаний объяснил, почему новых приходов нет

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Карантинные ограничения стали причиной перехода из одной церкви в другую. Такое мнение высказал предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Так, священнослужитель считает, что отсутствие так называемых "переходов" из канонической церкви в новосозданное объединение ПЦУ связано с карантинными мероприятиями.
"Сейчас мы стараемся делать все, чтобы не было скопления людей. И поэтому на время карантина не будет переходов, не будет собраний. Ибо для того, чтобы община определилась, нужно провести общее собрание прихода", – сообщил священнослужитель.
Митрополит Епифаний также надеется на мудрость верующих и их выводы от ситуации.
"Я думаю, что наши граждане, наши прихожане мудры, они все проанализируют, что происходит сейчас, и будут принимать соответствующие решения", - считает митрополит Епифаний.
Как сообщал портал "Комментарии", в ПЦу рассказали о главных ограничениях во время Великого поста.
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