Посещали ли вы храм на Пасху: издание "Комментарии" проводит опрос

В связи с тем, что украинское общество накануне Пасхальных богослужений едва ли не разделилось на два лагеря: православные верующие, которые отрицают отказ от посещения храмов в главный христианский праздник в угоду правилам карантина и те, кто, независимо от вероисповедания, призывают соблюдать ограничения, портал "Комментарии" решил узнать, кто же в итоге превозмог.

Наши редакторы подготовили простой опрос, который опубликован на Телеграм-канале, и его можете пройти и вы. Это поможет получить примерную картину того, насколько многолюдно в этом году было на Пасху в храмах и церквях.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что вчера в Украину был доставлен Благодатный огонь. Посольство Израиля в Украине ранее сообщило, что церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня будет проходить с ограниченным количеством участников, чтобы избежать очередной волны массового заражения коронавирусом.

Благодатный огонь выносится из Гроба Господня во время особого богослужения, которое ежегодно совершается в Великую субботу, в канун первого дня Пасхи за восточным обрядом, в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Вынос Благодатного огня является символом выхода из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.





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