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Зеленский поблагодарил украинцев за "малочисленную Пасху" в храмах

Президент Владимир Зеленский заявил, что пасхальные богослужения показали, что украинское общество сознательно и ответственно

сегодня, 17:39
Автор:

• Екатерина Белоброва

Зеленский поблагодарил украинцев за "малочисленную Пасху" в храмах

Украинский гарант Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором поблагодарил верующих за то, что Пасха в условиях карантина прошла относительно спокойно и безопасно, а людей в храмах было в миллионы раз меньше, чем в прошлом году. Об этом президент рассказал на ролике, выложенном на его странице в Facebook.

Так, по словам Зеленского, в воскресенье, 19 апреля, праздничные богослужения посетили 10 тысяч прихожан православной церкви, в то время, как прошлую Пасху в стенах храмов отмечали 7,5 миллионов украинцев.

"Это свидетельствует о том, что мы - зрелая и сознательная нация, которая заботится о своих близких и уважает труд врачей", - отметил президент.

 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пасха в 2020 году проходила в условиях домашнего празднования.  Согласно решению Синода УПЦ,  во время богослужений в храме должны присутствовать всего не более 10 человек – священнослужители и церковнослужители, чтецы и певцы, другие люди, участвующие в совершении богослужений и обеспечении трансляции. Однако все смогут посмотреть службу онлайн. При этом отмечается, что находясь дома и приобщаясь к богослужению с помощью трансляции, миряне должны слушать богослужение и совершать молитву перед иконой.



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