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Мусульмане Украины встретят Рамадан в домашних условиях

Главный месяц всех сторонников ислама - Рамадан - впервые в Украине будет проходить не в мечетях, а в онлайн-режиме

сегодня, 21:21
Автор:

• Екатерина Белоброва

Мусульмане Украины встретят Рамадан в домашних условиях

Духовное управление мусульман Украины сообщает, что в связи с тем, что священный месяц Рамадан совпал с глобальной пандемией коронавируса, это повлияет на порядок проведения традиционных мероприятий. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

Имамы отмечают, что коллективные молитвы, которые возносят мусульмане в дни Рамадана в мечетях, в этом году будут проходить в камерных домашних условиях, но для ощущения единства каждый участник может использовать технические возможности. 

"В этом году в связи со сложной ситуацией Духовное управление мусульман Украины увеличило количество онлайн-проектов по случаю месяца Рамадан, чтобы даже в условиях карантина украинские мусульмане сохраняли чувство единства и могли удовлетворять свои духовные потребности", - указано в официальном сообщении исламистов. 

Кроме того, в онлайн-режиме будет проходить ифтари - ритуальный выход из поста, разговение. 

"Мы учитываем карантинные мероприятия и проводить ифтары в камерных домашних условиях. Это послужит укреплению внутрисемейных отношений. Ничего существенного в самом празднике не изменится, мы поменяем только формат", - заключает духовенство.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил верующих за то, что соблюли карантин в условиях празднования Пасхи.

"Это свидетельствует о том, что мы - зрелая и сознательная нация, которая заботится о своих близких и уважает труд врачей", - отметил президент.




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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/657333.html
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