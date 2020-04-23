Мусульмане Украины встретят Рамадан в домашних условиях

Духовное управление мусульман Украины сообщает, что в связи с тем, что священный месяц Рамадан совпал с глобальной пандемией коронавируса, это повлияет на порядок проведения традиционных мероприятий. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

Имамы отмечают, что коллективные молитвы, которые возносят мусульмане в дни Рамадана в мечетях, в этом году будут проходить в камерных домашних условиях, но для ощущения единства каждый участник может использовать технические возможности.

"В этом году в связи со сложной ситуацией Духовное управление мусульман Украины увеличило количество онлайн-проектов по случаю месяца Рамадан, чтобы даже в условиях карантина украинские мусульмане сохраняли чувство единства и могли удовлетворять свои духовные потребности", - указано в официальном сообщении исламистов.

Кроме того, в онлайн-режиме будет проходить ифтари - ритуальный выход из поста, разговение.

"Мы учитываем карантинные мероприятия и проводить ифтары в камерных домашних условиях. Это послужит укреплению внутрисемейных отношений. Ничего существенного в самом празднике не изменится, мы поменяем только формат", - заключает духовенство.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил верующих за то, что соблюли карантин в условиях празднования Пасхи.

"Это свидетельствует о том, что мы - зрелая и сознательная нация, которая заботится о своих близких и уважает труд врачей", - отметил президент.











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