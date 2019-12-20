Топ-10 лучших мировых деятелей науки этого года: попала и Грета Тунберг

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Среди лучших ученых мира в 2019
году исследователи из Америки, Австралии, Европы и Китая. Ежегодный топ-10 человек, повлиявших на науку в этом году, составил журнал Nature.
Так, бразильский 72-летний
физик Рикардо Гальвао обнаружил резкий всплеск вырубки лесов в бассейне Амазонки,
о чем сделал соответствующий доклад в Национальном институте космических
исследований. Правда, такая инициативность ученого очень разозлила президента
страны: Жаир Больсонаро обвинил исследователя в предвзятости и "сговоре с
экологами", а затем – уволил. Ученому такому давлению сопротивляться было
сложно, потому он решил вернулся на работу в университет Сан-Паулу. Однако большая поддержка
его коллег все же мотивировала Гальвао и далее быть "защитником науки".
Второй по списку идет
астрофизик из Канады Виктория Каспи: она работала над канадским экспериментом
по картированию интенсивности водорода (CHIME). В этом году он стал лучшим в мире охотником на
быстрые радиовсплески. В тройке также нейробиолог из США Ненад Сестан, который
с коллегами обнаружил электрическую активность мозга, взятого у мертвых свиней.
Далее в топ-10 попали эколог Сандра Диас из Аргентины, первооткрыватель Эболы Жан-Жак
Муембе Тамфум из Конго, палеонтолог Йоханнес Хайле-Селассие из США, специалист
по трансплантации Венди Роджерс из Австралии, иммунолог Хункуй Дэн из Китая и
квантовый физик Джон Мартинис из США.
Закрывает перечень шведская
16-летняя активистка Грета Тунберг, которую журнал называет "климатическим
катализатором".
"Ученые десятилетиями
предупреждали об изменении климата, но они не могли привлечь внимание мировой
общественности так, как это сделала Тунберг в этом году", - говорится в
сообщении. В статье отмечают, что ученые обычно не смеют "выражать правду в
такой искренней простоте".
Ранее портал "Комментарии"
рассказывал, что ученые нашли новый продукт, продлевающий жизнь.
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