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Топ-10 лучших мировых деятелей науки этого года: попала и Грета Тунберг

В журнале Nature опубликован рейтинг лучших ученых в 2019 году

сегодня, 12:47
Автор:

• Таисия Ерохина

Среди лучших ученых мира в 2019 году исследователи из Америки, Австралии, Европы и Китая. Ежегодный топ-10 человек, повлиявших на науку в этом году, составил журнал Nature.

Так, бразильский 72-летний физик Рикардо Гальвао обнаружил резкий всплеск вырубки лесов в бассейне Амазонки, о чем сделал соответствующий доклад в Национальном институте космических исследований. Правда, такая инициативность ученого очень разозлила президента страны: Жаир Больсонаро обвинил исследователя в предвзятости и "сговоре с экологами", а затем – уволил. Ученому такому давлению сопротивляться было сложно, потому он решил вернулся на работу в университет Сан-Паулу. Однако большая поддержка его коллег все же мотивировала Гальвао и далее быть "защитником науки".

Второй по списку идет астрофизик из Канады Виктория Каспи: она работала над канадским экспериментом по картированию интенсивности водорода (CHIME). В этом году он стал лучшим в мире охотником на быстрые радиовсплески. В тройке также нейробиолог из США Ненад Сестан, который с коллегами обнаружил электрическую активность мозга, взятого у мертвых свиней. Далее в топ-10 попали эколог Сандра Диас из Аргентины, первооткрыватель Эболы Жан-Жак Муембе Тамфум из Конго, палеонтолог Йоханнес Хайле-Селассие из США, специалист по трансплантации Венди Роджерс из Австралии, иммунолог Хункуй Дэн из Китая и квантовый физик Джон Мартинис из США.

Закрывает перечень шведская 16-летняя активистка Грета Тунберг, которую журнал называет "климатическим катализатором".

"Ученые десятилетиями предупреждали об изменении климата, но они не могли привлечь внимание мировой общественности так, как это сделала Тунберг в этом году", - говорится в сообщении. В статье отмечают, что ученые обычно не смеют "выражать правду в такой искренней простоте".

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что ученые нашли новый продукт, продлевающий жизнь. 

Источник: https://www.nature.com/immersive/d41586-019-03749-0/index.html
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