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Ученые обнаружили дворец майя, которому больше тысячи лет

Майя удалось создать величайшую цивилизацию

сегодня, 20:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Археологи обнаружили в Мексике руины огромного дворца, который принадлежал древней цивилизации майя, возникшей в первом тысячелетии до нашей эры. Об этом сообщает издание The Guardian.

Недалеко от крупного мексиканского курорта Канкун находится древний город, в котором и была обнаружена ценная находка. По данным археологов, дворцу больше тысячи лет. Длина, найденного сооружения становит 55 метров, ширина - 15 метров и высота 6 метров.

Археологи говорят, что такое сооружение состояло из шести комнат, в комплексе были две жилые комнаты, алтарь и большая круглая печь. Неподалеку от этого места были также найдены древние захоронения.

Напомним, что цивилизация майя известна своей письменностью, искусством, архитектурой, математической и астрономической системам. Этому народу удалось достичь больших успехов в разных отраслях, они создали эффективную систему земледелия, имели глубокие знания в области астрономии.

К слову, между учеными до сих пор ведутся дискуссии относительно того, что послужило причиной гибели такой развитой цивилизации. Одни утверждают, что упадок был вызван климатическими изменениями и катаклизмы, а другие предполагают, что всему виной войны, болезни или политика.

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