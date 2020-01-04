В Антарктиде лед начал таять с рекордной скоростью: для кого это станет угрозой

Бельгийские ученые заявили о том, что скорость, с которой сейчас тает лед в Антарктиде, является рекордной. Так, согласно спутниковым наблюдениям, в конце 2019 года в Южном полушарии произошел большой обвал льда, и это с тем учетом, что "лето" там только начинается. О рекордном потеплении, которое превышает показатели прошлого года вдвое, сообщает портал "Новости планеты".

Как показывают последние отчеты экспертов, из-за повышения температуры в океанах под угрозой оказался Антарктический ледяной щит – самый большой на нашей планете. Более того, обычно за период с ноября по февраль тает около 8% льда Земли. Теперь же, как показало компьютерное моделирование, эта отметка будет равна 16%. Эксперты говорят, что в этом году пострадала восточная часть материка, которая считается более холодной. К тому же, в 2020-м есть риск того, что глыбы льда, обвалившиеся в воду из-за потепления, могут угрожать жителям прибережных территорий.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что украинские полярники из станции "Академик Вернадский" в рамах последней экспедиции в Антарктиду совершили невероятное открытие – нашли потерянную ранее ледяную пещеру.