Действительно ли соцсети вредят психическому здоровью, - исследование

Американские ученые провели новое исследование, которое доказало, что пользование социальными сетями не приводит к нарушениям психологического здоровья, как утверждалось ранее. Об этом сообщает издание Media Psychology.

Исследователи провели эксперимент, в котором разделили участников на пять групп. Одни добровольцы должны были пользоваться соцсетями в привычном режиме, а другие ограничивали время проведения в виртуальном мире. В конце каждого дня участники заполняли анкеты, в которых отвечали на вопросы, касающиеся их уровня счастья, удовлетворения, одиночества и прочего.

Результаты исследования показали, что психологическое состояние людей, которые регулярно пользовались соцсетями особо не отличалось от показателей тех добровольцев, которым ограничивали время на виртуальное общение. Их уровень счастья практически не отличался. Впрочем, ученые заметили в своем эксперименте и некоторые минусы. К примеру, участники могли пользоваться соцсетями пассивно, просто листая новостную ленту, ведь эти данные не учитывались. Помимо того, в эксперименте было задействовано небольшое количество людей, поэтому нельзя утверждать, что эти данные 100%.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что произойдет, если полностью отказаться от социальных сетей.