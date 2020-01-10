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Ученые обнаружили рыбу, которая передвигается на ногах

Необычную рыбу обнаружили на глубине 900 метров

сегодня, 02:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Американские океанологи при изучении морского дна обнаружили рыбу, которая использует свои плавники, как ноги, чтобы передвигаться по дну. Об этом сообщает издание Inner Splendor.

Необычную рыбу-удильщика зафиксировала камера, которую специалисты использовали, чтобы изучать морские глубины и их обитателей. Обнаружена она была на глубине 900 метров у побережья Флориды. Специалисты случайно заметили этого удивительного обитателя, ведь рыба умело маскировалась под камень в ожидании своей добычи.

На видео видно, что рыба сидит неподвижно, как статуя, а команда исследователей с любопытством фиксирует ее в естественной среде обитания. Этот морской обитатель использует свой модифицированный плавник, чтобы ходить по дну океана в поисках пищи. 

Напомним, на территории Польши были найдены останки гигантского морского чудовища, который жил 150 млн лет назад. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Индонезии местные жители словили рыбу с человеческими зубами.

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Источник: https://apsari.com/rare-walking-anglerfish-was-spotted-during-deep-sea-expedition-in-florida-waters
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