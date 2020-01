Ученые обнаружили рыбу, которая передвигается на ногах

Американские океанологи при изучении морского дна обнаружили рыбу, которая использует свои плавники, как ноги, чтобы передвигаться по дну. Об этом сообщает издание Inner Splendor.

Необычную рыбу-удильщика зафиксировала камера, которую специалисты использовали, чтобы изучать морские глубины и их обитателей. Обнаружена она была на глубине 900 метров у побережья Флориды. Специалисты случайно заметили этого удивительного обитателя, ведь рыба умело маскировалась под камень в ожидании своей добычи.

На видео видно, что рыба сидит неподвижно, как статуя, а команда исследователей с любопытством фиксирует ее в естественной среде обитания. Этот морской обитатель использует свой модифицированный плавник, чтобы ходить по дну океана в поисках пищи.

Explorers with the National Oceanic and Atmospheric Administration nearly missed spotting a rare Schaefer's anglerfish because it closely resembles a rock on the sea floor https://t.co/sCrlriqMDu pic.twitter.com/VPwckdJWs8