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Новинка в школе: с украинскими подростками начнут работать карьерные советники

Эксперты помогут подросткам выбрать интересную профессию

сегодня, 15:10
Автор:

• Елена Волкова

В украинских школах хотят ввести новую должность – так называемого карьерного советника, который поможет старшеклассникам в выборе своего будущего. Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" рассказала глава  Минобразования и науки Украины Анна Новосад.

По словам чиновника, подростки часто выбирают профессию ошибочно, поэтому в министерстве стартует работа по профессиональной ориентации школьников. Новосад говорит, что карьерный советник будет рассказывать ребятам о существующих специальностях, а также поможет разобраться с тонкостями той или иной профессии. Причем, свою работу новый сотрудник будет вести, начиная с 6-го класса.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Италия вводит обязательное изучение климатических изменений в государственных школах. Ни в одной стране мира подобный предмет не включен в учебную программу. Итальянские же школьники будут посвящать экологическим проблемам один академический час в неделю, что составит примерно 33 часа за учебный год. 


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