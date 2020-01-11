Новинка в школе: с украинскими подростками начнут работать карьерные советники

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В украинских школах хотят ввести новую должность – так называемого карьерного советника, который поможет старшеклассникам в выборе своего будущего. Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" рассказала глава Минобразования и науки Украины Анна Новосад.
По словам чиновника, подростки часто выбирают профессию ошибочно, поэтому в министерстве стартует работа по профессиональной ориентации школьников. Новосад говорит, что карьерный советник будет рассказывать ребятам о существующих специальностях, а также поможет разобраться с тонкостями той или иной профессии. Причем, свою работу новый сотрудник будет вести, начиная с 6-го класса.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Италия вводит обязательное изучение климатических изменений в государственных школах. Ни в одной стране мира подобный предмет не включен в учебную программу. Итальянские же школьники будут посвящать экологическим проблемам один академический час в неделю, что составит примерно 33 часа за учебный год.
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