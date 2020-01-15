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В Швейцарии изготовили золото из пластика

Новая разновидность золота легче в 10 раз

сегодня, 17:25
Автор:

• Ростопира Наталья

Швейцарские ученые представили уникальную разработку – новую разновидность золота, которое может быть в 5-10 раз легче привычного нам металла. А все потому, что оно создавалось с использованием белковых волокон и полимерного латекса, благодаря чему материал по свойствам напоминает пластик. 

Ученые объясняют, что белковые волокна использованы неслучайно: они имеют много воздушных пор, а также образуют матрицу, в которую встроены нанокристаллы золота. Благодаря этой технологии плотность нового металла составляет 1,7 г/см3, а классического золота — около 15 г/см3.

"Это золото обладает материальными свойствами пластика. К примеру, если его уронить, то оно будет звучать как пластик. Но оно обладает и свойствами золота — может быть отполировано и обработано в желаемую форму", — отметили разработчики.

Специалисты рассказали, что в будущем этот материал пригодится для создания часов, украшений и электронных устройств. Такие изделия будут выглядеть ничуть не хуже, но их вес будет гораздо меньше.

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Источник: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/16163028
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