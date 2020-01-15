В Швейцарии изготовили золото из пластика

Швейцарские ученые представили уникальную разработку – новую разновидность золота, которое может быть в 5-10 раз легче привычного нам металла. А все потому, что оно создавалось с использованием белковых волокон и полимерного латекса, благодаря чему материал по свойствам напоминает пластик.

Ученые объясняют, что белковые волокна использованы неслучайно: они имеют много воздушных пор, а также образуют матрицу, в которую встроены нанокристаллы золота. Благодаря этой технологии плотность нового металла составляет 1,7 г/см3, а классического золота — около 15 г/см3.

"Это золото обладает материальными свойствами пластика. К примеру, если его уронить, то оно будет звучать как пластик. Но оно обладает и свойствами золота — может быть отполировано и обработано в желаемую форму", — отметили разработчики.

Специалисты рассказали, что в будущем этот материал пригодится для создания часов, украшений и электронных устройств. Такие изделия будут выглядеть ничуть не хуже, но их вес будет гораздо меньше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Бритни Спирс откроет выставку своих картин во Франции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!