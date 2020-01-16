Прошлое десятилетие стало самым теплым в истории, – NASA

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Согласно независимым анализам NASA и
Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США,
средняя температура поверхности Земли в 2019 году стала второй самой теплой с
момента начала современного учета в 1880 году. В глобальном масштабе температуры
в 2019 году уступали только температурам 2016 года. Кроме того, тенденция к
долгосрочному глобальному потеплению на Земле продолжается. Период с 2015 по 2019
годы исследователи называют самым теплым за последние 140 лет. Об этом сообщает
NASA.
В этом прошлом году было на 1,8
градуса по Фаренгейту (0,98 градуса Цельсия) теплее, чем в 1951-1980 годах, По
данным ученых из Института космических исследований NASA Годдарда (GISS) в
Нью-Йорке, в прошлом году было на 0,98 градуса по Цельсию теплее, чем в
1951-1980 годах.
Директор GISS Гэвин Шмидт отмечает, что десятилетие, которое только закончилось,
явно является самым теплым десятилетием в истории. Каждое десятилетие, начиная
с 1960-х годов, было явно теплее, чем раньше.
С 1880-х годов средняя глобальная
температура поверхности Земли увеличилась, и средняя температура в настоящее
время составляет более 2 градусов по Фаренгейту (немного больше 1 градуса
Цельсия) выше, чем в конце 19-го века.
Ранее "Комментарии" писали, что погода
в Украине в 2019 году установила рекорд – уходящий год стал самым теплым за
всю историю метеорологических наблюдений в Украине.
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