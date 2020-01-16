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Прошлое десятилетие стало самым теплым в истории, – NASA

С каждым десятилетием в мире становится все теплее

сегодня, 00:53
Автор:

• Татьяна Веремеева

Согласно независимым анализам NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США, средняя температура поверхности Земли в 2019 году стала второй самой теплой с момента начала современного учета в 1880 году. В глобальном масштабе температуры в 2019 году уступали только температурам 2016 года. Кроме того, тенденция к долгосрочному глобальному потеплению на Земле продолжается. Период с 2015 по 2019 годы исследователи называют самым теплым за последние 140 лет. Об этом сообщает NASA.

В этом прошлом году было на 1,8 градуса по Фаренгейту (0,98 градуса Цельсия) теплее, чем в 1951-1980 годах, По данным ученых из Института космических исследований NASA Годдарда (GISS) в Нью-Йорке, в прошлом году было на 0,98 градуса по Цельсию теплее, чем в 1951-1980 годах.

Директор GISS Гэвин Шмидт  отмечает, что десятилетие, которое только закончилось, явно является самым теплым десятилетием в истории. Каждое десятилетие, начиная с 1960-х годов, было явно теплее, чем раньше.

С 1880-х годов средняя глобальная температура поверхности Земли увеличилась, и средняя температура в настоящее время составляет более 2 градусов по Фаренгейту (немного больше 1 градуса Цельсия) выше, чем в конце 19-го века.

Ранее "Комментарии" писали, что погода в Украине в 2019 году установила рекорд – уходящий год стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в Украине.


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Источник: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-noaa-analyses-reveal-2019-second-warmest-year-on-record
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