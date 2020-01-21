Сокращение и объединение университетов в Украине: эксперты проанализировали планы Минобразования

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что в рамках оптимизации системы высшего образования количество вузов могут сократить примерно втрое – до 80 (в том числе путем объединения университетов, закрытия филиалов). Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили эту инициативу.

"Задача министерства - провести быстрый аудит и пересмотреть госзаказ"

Эксперт Украинского института будущего Игорь Попов уверен, что профильное министерство должно использовать свои возможности как регулятора, а не применять административные механизмы.

"Мы ведь не можем себе представить ситуацию, когда министерство образования Великобритании решает объединить Оксфорд с каким-нибудь провинциальным вузом? Украинское министерство должно полностью пересмотреть механизм формирования госзаказа и госфинансирования образования, - подчеркивает эксперт. - В нынешней ситуации государство, конечно, должно финансировать подготовку специалистов тех профессий, по которым есть дефицит кадров и которые не являются приоритетом для коммерческого образования. В первую очередь - это госслужащие и работники бюджетной сферы. Но неофициальная статистика показывает, что средства налогоплательщиков используются здесь крайне неэффективно: большинство окончивших "бюджетные программы" впоследствии не работают по специальности".

Поэтому, считает Игорь Попов, задача министерства - провести быстрый аудит и пересмотреть госзаказ. Кроме того, государство должно поддерживать фундаментальную науку, на базе как исследовательских институтов, так и классических университетов.

"Вместо этого присвоение титулов "национальный университет" или "исследовательский" было преимущественно почвой для коррупции участников процесса", - отмечает эксперт.

Остальные же аспекты количества вузов и университетов определит рынок, автономия и Болонская система, уверен Попов.

"Если родители готовы платить за обучение своих чад и продление беззаботной юности – значит, частные вузы имеют право удовлетворить такой спрос - независимо от потребностей рынка профессий или заявлений министра", - резюмирует эксперт.

"Идея о сокращении вузов в Украине витает в воздухе не первый год"

Политический эксперт Евгения Колесник отмечает, что идея о сокращении вузов в Украине витает в воздухе не первый год.

"Нужно смотреть на вещи объективно: ни в одной высокоразвитой стране Европы нет такого количества университетов, как у нас, - говорит эксперт. - Ярким примером является Германия, в которой всего 280 университетов, в то время как в Украине, по открытым данным, целых 652".

По мнению Евгении, важно понять, что восприятие вузов украинцами серьезно отличается от немецкого или французского.

"Явным примером является то, что большинству мальчиков с ранних лет говорят: если не будешь учиться - пойдешь в армию. Соответственно, много молодых ребят, не желая попасть в армию (равно как - не желая учиться, просто просиживают свои 4 года бакалавриата), дают взятки, закрывают сессию, а потом просто всем показывают свой диплом юриста, международника или экономиста, - отмечает эксперт. - Когда речь идет о специальностях, связанных с ручной работой, там действительно могут научить чему-либо. На том же заводе. Но в любом случае - должно быть понимание базиса".

Когда мы говорим о профессиях государственного значения, о престиже - речь всегда идет о международных отношениях или праве.

"Ну не может в цивилизованных странах в Университете культуры готовить международников, это абсурдно! – уверена Колесник. - Ситуация с правом значительно хуже. Ведь право можно учить не только в любом гуманитарном вузе, но и в техническом (я сейчас не говорю о разновидностях права, а об общей тенденции). Многие университеты просто не могут набрать достаточное количество студентов - и само качество образования оставляет желать лучшего".

Именно поэтому, считает эксперт, нужно провести тотальную проверку качества образования в вузах. Важно также, чтобы в университеты брали студентов, которые действительно готовы учиться по данной специальности, а потом – и работать по ней.

"Как показывает практика, более 50% украинцев не работают по своей специальности, - продолжает Колесник. - Так как выпускники не всегда удовлетворяют кадровый рынок, стоило бы привязать определенную корпорацию или предприятие к соответствующей специальности. Таким образом, студенты будут иметь относительную гарантию трудоустройства, а работодатели – знать, что получат молодых специалистов".

Ранее "Комментарии" рассказывали, что в Минобразования планируют сократить количество вузов.

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