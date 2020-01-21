Сокращение и объединение университетов в Украине: эксперты проанализировали планы Минобразования

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Министр образования и науки Украины Анна
Новосад заявила, что в рамках оптимизации системы высшего образования
количество вузов могут сократить примерно втрое – до 80 (в том числе путем
объединения университетов, закрытия филиалов). Эксперты по просьбе издания
"Комментарии" оценили эту инициативу.
"Задача министерства - провести быстрый аудит
и пересмотреть госзаказ"
Эксперт Украинского института будущего Игорь
Попов уверен, что профильное министерство должно использовать свои возможности
как регулятора, а не применять административные механизмы.
"Мы ведь не можем себе представить ситуацию,
когда министерство образования Великобритании решает объединить Оксфорд с
каким-нибудь провинциальным вузом? Украинское министерство должно полностью
пересмотреть механизм формирования госзаказа и госфинансирования образования, -
подчеркивает эксперт. - В нынешней ситуации государство, конечно, должно
финансировать подготовку специалистов тех профессий, по которым есть дефицит
кадров и которые не являются приоритетом для коммерческого образования. В
первую очередь - это госслужащие и работники бюджетной сферы. Но неофициальная
статистика показывает, что средства налогоплательщиков используются здесь
крайне неэффективно: большинство окончивших "бюджетные программы" впоследствии
не работают по специальности".
Поэтому, считает Игорь Попов, задача
министерства - провести быстрый аудит и пересмотреть госзаказ. Кроме того,
государство должно поддерживать фундаментальную науку, на базе как
исследовательских институтов, так и классических университетов.
"Вместо этого присвоение титулов "национальный
университет" или "исследовательский" было преимущественно почвой для коррупции
участников процесса", - отмечает эксперт.
Остальные же аспекты
количества вузов и университетов определит рынок, автономия и Болонская
система, уверен Попов.
"Если родители готовы платить за обучение своих чад и продление беззаботной юности – значит, частные вузы имеют право удовлетворить такой спрос - независимо от потребностей рынка профессий или заявлений министра", - резюмирует эксперт.
"Идея о сокращении
вузов в Украине витает в воздухе не первый год"
Политический эксперт Евгения
Колесник отмечает, что идея о сокращении вузов в Украине витает в воздухе не
первый год.
"Нужно смотреть на
вещи объективно: ни в одной высокоразвитой стране Европы нет такого количества
университетов, как у нас, - говорит эксперт. - Ярким примером является
Германия, в которой всего 280 университетов, в то время как в Украине, по
открытым данным, целых 652".
По мнению Евгении,
важно понять, что восприятие вузов украинцами серьезно отличается от немецкого
или французского.
"Явным примером
является то, что большинству мальчиков с ранних лет говорят: если не будешь
учиться - пойдешь в армию. Соответственно, много молодых ребят, не желая
попасть в армию (равно как - не желая учиться, просто просиживают свои 4 года
бакалавриата), дают взятки, закрывают сессию, а потом просто всем показывают
свой диплом юриста, международника или экономиста, - отмечает эксперт. - Когда
речь идет о специальностях, связанных с ручной работой, там действительно могут
научить чему-либо. На том же заводе. Но в любом случае - должно быть понимание
базиса".
Когда мы говорим о
профессиях государственного значения, о престиже - речь всегда идет о
международных отношениях или праве.
"Ну не может в
цивилизованных странах в Университете культуры готовить международников, это
абсурдно! – уверена Колесник. - Ситуация с правом значительно хуже. Ведь право
можно учить не только в любом гуманитарном вузе, но и в техническом (я сейчас
не говорю о разновидностях права, а об общей тенденции). Многие университеты
просто не могут набрать достаточное количество студентов - и само качество
образования оставляет желать лучшего".
Именно поэтому,
считает эксперт, нужно провести тотальную проверку качества образования в
вузах. Важно также, чтобы в университеты брали студентов, которые действительно
готовы учиться по данной специальности, а потом – и работать по ней.
"Как показывает
практика, более 50% украинцев не работают по своей специальности, - продолжает
Колесник. - Так как выпускники не всегда удовлетворяют кадровый рынок, стоило
бы привязать определенную корпорацию или предприятие к соответствующей
специальности. Таким образом, студенты будут иметь относительную гарантию
трудоустройства, а работодатели – знать, что получат молодых специалистов".
Ранее "Комментарии"
рассказывали, что в Минобразования планируют сократить количество вузов.
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