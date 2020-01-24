Международный день образования: ООН опубликовала шокирующую статистику

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Сегодня, 24
января, впервые отмечают Международный день образования в знак признания роли
образования в обеспечении мира и развития. По этому случаю на сайте Организации
объединенных наций (ООН) сообщили важные данные статистики.
Так, на данный
момент более 265 млн детей не ходят в школу, включая 22% - в начальном школьном
возрасте. Около 617 млн детей и подростков не обладают элементарными навыками
чтения и математики. При этом, менее 40% девочек в странах Африки к югу от
Сахары получают начальное среднее образование, а также около 4 млн детей и
молодых людей из числа беженцев не посещают школу. Тогда как в развивающихся
странах число детей, охваченных начальным школьным образованием, достигло 91%.
Отмечается, что для обеспечения каждого ребенка в мире качественным
образованием необходимо 22 млрд долларов - это сумма мировых военных расходов
за 4,5 дня.
"Без обеспечения
инклюзивного и справедливого качественного образования, предоставления
возможностей для обучения на протяжении всей жизни для всех страны не смогут
достичь гендерного равенства и разорвать круг нищеты, оставляющий позади
миллионы детей, молодых людей и взрослых", - сообщили в ООН.
В ООН добавили,
что необходимы инвестиции в предоставление стипендий для сельских школьников,
повышение квалификации преподавателей, строительство современных учебных
заведений, а также улучшение водоснабжения и электрификации школ.
Ранее "Комментарии"
писали, что эксперты проанализировали планы Минобразования о сокращении и
объединении университетов в Украине.
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