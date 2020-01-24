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Международный день образования: ООН опубликовала шокирующую статистику

Чтобы каждый ребенок в мире получил качественное образование необходимо 22 млрд долларов, что равно сумме мировых военных расходов за 4,5 дня

24 января 2020, 13:31
Автор:

• Таисия Ерохина

Сегодня, 24 января, впервые отмечают Международный день образования в знак признания роли образования в обеспечении мира и развития. По этому случаю на сайте Организации объединенных наций (ООН) сообщили важные данные статистики.

Так, на данный момент более 265 млн детей не ходят в школу, включая 22% - в начальном школьном возрасте. Около 617 млн детей и подростков не обладают элементарными навыками чтения и математики. При этом, менее 40% девочек в странах Африки к югу от Сахары получают начальное среднее образование, а также около 4 млн детей и молодых людей из числа беженцев не посещают школу. Тогда как в развивающихся странах число детей, охваченных начальным школьным образованием, достигло 91%. Отмечается, что для обеспечения каждого ребенка в мире качественным образованием необходимо 22 млрд долларов - это сумма мировых военных расходов за 4,5 дня.

"Без обеспечения инклюзивного и справедливого качественного образования, предоставления возможностей для обучения на протяжении всей жизни для всех страны не смогут достичь гендерного равенства и разорвать круг нищеты, оставляющий позади миллионы детей, молодых людей и взрослых", - сообщили в ООН.

В ООН добавили, что необходимы инвестиции в предоставление стипендий для сельских школьников, повышение квалификации преподавателей, строительство современных учебных заведений, а также улучшение водоснабжения и электрификации школ.

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты проанализировали планы Минобразования о сокращении и объединении университетов в Украине.


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Источник: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/education/
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