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Впервые за 18 лет: в Боливии нашли редких «стеклянных» лягушек

Лягушек хотят привлечь к размножению

сегодня, 18:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

В национальном парке в Боливии ученые обнаружили редкий вид лягушек, которых еще называют "стеклянными" из-за того, что они имеют полупрозрачную кожу. Об этом сообщает издание BBC.

Исследователи очень обрадовались находке, так как этих земноводных в стране не видели около 18 лет. Размеры этих лягушек составляют 20-30 мм, они имеют желтовато-зеленый окрас, а их кожа настолько прозрачная, что через нее можно увидеть внутренние органы. Исследователи обнаружили трех особей этого вида и поместили их в специальный центр, надеясь, что привлекут их к размножению.

Известно, что стеклянные лягушки населяют кустарники и молодые деревья возле водоемов. В течение дня они прячутся в больших листьях, а вечером после заката солнца становятся очень активными и охотятся на мелких насекомых.

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Напомним, что в джунглях Вьетнама обнаружили крошечных "оленей", которые не попадались людям на глаза уже 30 лет. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что у побережья Флориды обнаружили рыбу, которая передвигается по дну "на ногах".


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-latin-america-51277427
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