Впервые за 18 лет: в Боливии нашли редких «стеклянных» лягушек

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В национальном парке в Боливии ученые обнаружили редкий вид лягушек, которых еще называют "стеклянными" из-за того, что они имеют полупрозрачную кожу. Об этом сообщает издание BBC.
Исследователи очень обрадовались находке, так как этих земноводных в стране не видели около 18 лет. Размеры этих лягушек составляют 20-30 мм, они имеют желтовато-зеленый окрас, а их кожа настолько прозрачная, что через нее можно увидеть внутренние органы. Исследователи обнаружили трех особей этого вида и поместили их в специальный центр, надеясь, что привлекут их к размножению.
Известно, что стеклянные лягушки населяют кустарники и молодые деревья возле водоемов. В течение дня они прячутся в больших листьях, а вечером после заката солнца становятся очень активными и охотятся на мелких насекомых.
Напомним, что в джунглях Вьетнама обнаружили крошечных "оленей", которые не попадались людям на глаза уже 30 лет.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что у побережья Флориды обнаружили рыбу, которая передвигается по дну "на ногах".
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