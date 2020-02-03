В Украине началась регистрация на ВНО

В Украине стартовала регистрация школьников для участия во внешнем независимом оценивании. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Ожидается, что в ВНО примут участие более 346 тыс. учащихся, которые завершают полное среднее образование. В тестах могут участвовать также выпускники прошлых лет. Тесты ВНО проверят знания по 11 дисциплинам, абитуриенты же могут сдавать тесты максимум по 4-м школьным предметам.

Регистрация участников ВНО продлится до 24 марта.

Как сообщал портал "Комментарии", пробное ВНО по украинскому языку и литературе пройдет 21 марта. По истории Украины, географии, биологии, физике, химии, математике, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта. При этом в день проведения пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест по одному учебному предмету.

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