В учебнике по географии обнаружили карту из компьютерной игры

В украинском учебнике по географии за шестой класс обнаружили карту из компьютерной игры The Elder Scrolls V: Skyrim. Об этом написал в Facebook соучредитель образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко.

Сообщается, что карта из игры опубликована на странице 36, ей проиллюстрирован раздел "Земля на плане и карте". Учебник был выпущен в 2014 году за государственный счет и рекомендован министерством образования, его авторы — В. Ю. Пестушко и Г. Ш. Уварова.

The Elder Scrolls V: Skyrim — компьютерная игра, действие которой проходит в провинции Скайрим на вымышленном континенте Тамриэль. Она была выпущена в 2011 году.

Ранее в украинском учебнике по всемирной истории для 10 классов нашли фотографию американского актера Киану Ривза. Он изображен на снимке 1932 года "Обед на небоскребе". На оригинальной фотографии 11 рабочих обедают, сидя на балконе на высоте 200 метров. Однако на изображении в украинском учебнике на балке сидят 12 человек — один из которых Киану Ривз.

Автор учебника Игорь Щупак заявил, что снимок с актером поместили туда специально — чтобы проверить внимательность учеников.

Как сообщало издание "Комментарии", в учебнике для 10 класса по всемирной истории 2018 года выпуска случайно разместили"фотожабу" с популярным актером Киану Ривзом вместо оригинального снимка 1932 года "Обед на небоскребе". Такой ляп обнаружили пользователи соцсетей.

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