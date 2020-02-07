Министр образования рассказала о просьбах Сийярто для венгров Закарпатья

Министр образования и науки Анна Новосад сообщила, что Украина не согласна с предложениями министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто относительно языка обучения в школах Закарпатской области в местах компактного проживания этнических венгров. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.



В ведомстве отметили, что Петер Сийярто предложил усовершенствовать стандарт изучения украинского языка как государственного, а также разработать методику для преподавания украинского языка для национального меньшинства.



"Помочь ученикам венгерского происхождения сохранить знания родного языка и убедиться, что они знают родной язык. Эти две вещи не исключают друг друга. Мы будем иметь диалог по методологии с профессионалами по совершенствованию стандартов изучения украинского языка как государственного. Венгрия готова поддержать эту инициативу", - отметил Сийярто.



В частности, он предложил приравнять венгерский язык к языку коренного народа, а также увеличить количество часов на изучение украинского языка не за счет других предметов, а за счет увеличения часов преподавания предмета "Украинский язык".

Однако Анна Новосад была несогласна с этими предложениями, поскольку в таком случае детям придется учиться 7 дней.



"У нас есть четкие границы того, какими должен быть нагрузки ребенка. Если мы увеличим их - это уже угроза для здоровья детей. Эту границу мы точно переходить не будем. Сейчас мы имеем Закон "О среднем образовании", который, с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, выписал сбалансированную систему, по которой постепенно происходит увеличение процента предметов, преподаваемых на украинском. Какие предметы изучать на государственном языке", - подчеркнула она.



Кроме того, министр добавила, что понятие коренного народа выписано в украинском законодательстве.



"Коренными народами сейчас рассматриваются те, которые не имеют другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурного и языкового наследия. Венгерский язык под этот принцип не подпадает", - подчеркнула министр.



Новосад добавила, что Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии и Минобразования будет проводить диалог с педагогами Закарпатья по стандартам базового образования.



"Основной лейтмотив этой встречи (с Сийярто) - мы закрываем политические дискуссии относительно языкового вопроса для школ с языком обучения нацменьшинств и сосредотачиваемся на работе с учителями и методистами. Для нас это очень важно, ведь основная цель - чтобы все украинские дети независимо от их этнического происхождения на высоком уровне владели государственным языком", - резюмировала Новосад.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее Петер Сийярто заявил, что украинской стороне было представлено два предложения относительно языка образования в школах Закарпатской области в местах компактного проживания венгерского меньшинства.



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