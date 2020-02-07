Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 07.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Министр образования рассказала о просьбах Сийярто для венгров Закарпатья
НОВОСТИ Все новости

Министр образования рассказала о просьбах Сийярто для венгров Закарпатья

Сийярто просил для венгров статус коренного народа

сегодня, 17:48
Автор:

• Мария Чиренко

Министр образования рассказала о просьбах Сийярто для венгров Закарпатья

Министр образования и науки Анна Новосад сообщила, что Украина не согласна с предложениями министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто относительно языка обучения в школах Закарпатской области в местах компактного проживания этнических венгров. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

В ведомстве отметили, что Петер Сийярто предложил усовершенствовать стандарт изучения украинского языка как государственного, а также разработать методику для преподавания украинского языка для национального меньшинства.

"Помочь ученикам венгерского происхождения сохранить знания родного языка и убедиться, что они знают родной язык. Эти две вещи не исключают друг друга. Мы будем иметь диалог по методологии с профессионалами по совершенствованию стандартов изучения украинского языка как государственного. Венгрия готова поддержать эту инициативу", - отметил Сийярто.

В частности, он предложил приравнять венгерский язык к языку коренного народа, а также увеличить количество часов на изучение украинского языка не за счет других предметов, а за счет увеличения часов преподавания предмета "Украинский язык".

Однако Анна Новосад была несогласна с этими предложениями, поскольку в таком случае детям придется учиться 7 дней.

"У нас есть четкие границы того, какими должен быть нагрузки ребенка. Если мы увеличим их - это уже угроза для здоровья детей. Эту границу мы точно переходить не будем. Сейчас мы имеем Закон "О среднем образовании", который, с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, выписал сбалансированную систему, по которой постепенно происходит увеличение процента предметов, преподаваемых на украинском. Какие предметы изучать на государственном языке", - подчеркнула она.

Кроме того, министр добавила, что понятие коренного народа выписано в украинском законодательстве.

"Коренными народами сейчас рассматриваются те, которые не имеют другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурного и языкового наследия. Венгерский язык под этот принцип не подпадает", - подчеркнула министр. 

Новосад добавила, что Украина выполнила все рекомендации Венецианской комиссии и Минобразования будет проводить диалог с педагогами Закарпатья по стандартам базового образования.

"Основной лейтмотив этой встречи (с Сийярто) - мы закрываем политические дискуссии относительно языкового вопроса для школ с языком обучения нацменьшинств и сосредотачиваемся на работе с учителями и методистами. Для нас это очень важно, ведь основная цель - чтобы все украинские дети независимо от их этнического происхождения на высоком уровне владели государственным языком", - резюмировала Новосад.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее Петер Сийярто заявил, что украинской стороне было представлено два предложения относительно языка образования в школах Закарпатской области в местах компактного проживания венгерского меньшинства.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/mi-zakrivayemo-politichni-diskusiyi-shodo-movnogo-pitannya-dlya-shkil-iz-movoyu-navchannya-nacmenshin-i-zoseredzhuyemosya-na-roboti-z-vchitelyami-ta-metodistami-ganna-novosad-za-rezultatami-zustrichi-z-peterom-sijyarto
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...