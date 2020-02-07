Сийярто в Киеве рассказал, как венгры Закарпатья должны учить украинский язык

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Венгрия призвала министра образования Анну Новосад рассмотреть два предложения по закону об образовании, которые касаются языка обучения в школах Закарпатской области. Об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Киеве, передает "РБК-Украина".
"Я считаю, что украинские и венгерские цели могут быть достигнуты. Чтобы венгры, проживающие в Украине, изучали государственный язык без того, чтобы количество предметов на украинском языке повышалось. Мы поможем сделать преподавание украинского языка венграм Закарпатья эффективнее. Изучение языка на очень высоком уровне и одновременно владение и использование родного языка в области обучения - это две цели которые можно одновременно достичь", - сказал Сийярто.
По словам венгерского министра, Новосад было предоставлено два конкретных предложения. Кроме того, украинского министра призвали встретиться с представителями союза педагогов Закарпатской области.
Напомним, что данный законопроект был принят 16 января. Тогда он набрал 327 голосов.
Новый закон регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию.
6 февраля Верховная Рада разблокировала законопроект об образовании.
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