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Сийярто в Киеве рассказал, как венгры Закарпатья должны учить украинский язык

Венгерский министр призвал Анну Новосад встретится с педагогами Закарпатья

сегодня, 14:18
Автор:

• Мария Чиренко

Сийярто в Киеве рассказал, как венгры Закарпатья должны учить украинский язык

Венгрия призвала министра образования Анну Новосад рассмотреть два предложения по закону об образовании, которые касаются языка обучения в школах Закарпатской области. Об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Киеве, передает "РБК-Украина".

"Я считаю, что украинские и венгерские цели могут быть достигнуты. Чтобы венгры, проживающие в Украине, изучали государственный язык без того, чтобы количество предметов на украинском языке повышалось. Мы поможем сделать преподавание украинского языка венграм Закарпатья эффективнее. Изучение языка на очень высоком уровне и одновременно владение и использование родного языка в области обучения - это две цели которые можно одновременно достичь", - сказал Сийярто.

По словам венгерского министра, Новосад было предоставлено два конкретных предложения. Кроме того, украинского министра призвали встретиться с представителями союза педагогов Закарпатской области.

Напомним, что данный законопроект был принят 16 января. Тогда он набрал 327 голосов.

Новый закон регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию.

6 февраля Верховная Рада разблокировала законопроект об образовании.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/vengriya-vnesla-novye-predlozheniya-ukrainskomu-1581069685.html
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