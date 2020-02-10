В Бразилии ученые обнаружили неизвестный вирус

Ученые обнаружили в Бразилии таинственный вирус без известных генов, по которым можно было бы идентифицировать находку. Об этом сообщает Science Alert.

Так называемый Яравирус, названный в честь Яры или Иары - водной покровительницы в бразильской мифологии - был обнаружен на озере Пампулья в бразильском городе Белу-Оризонти. Новинка представляет собой "новый тип амебного вируса с удивительным происхождением и филогенией", говорят исследователи. Отмечается, что геном - уникален.

"Было обнаружено, что большинство известных вирусов амебы имеют много общих черт, которые в конечном итоге побудили авторов классифицировать их в общие эволюционные группы, - говорится в сообщении. - В отличие от того, что наблюдается у других изолированных вирусов амебы, Yaravirus не представлен крупной / гигантской частицей и сложным геномом, но в то же время несет значительное количество ранее неописанных генов".

Так, более 90% генов вируса никогда не были описаны ранее, и только шесть найденных генов имели отдаленное сходство с известными вирусными генами, задокументированными в публичных научных базах данных. Ученые могут пока только строить догадки, но предполагают, что это может быть первый изолированный случай неизвестной группы амебного вируса или потенциально отдаленного вида гигантского вируса, который мог каким-то образом эволюционировать в уменьшенную форму.

Какую опасность для человека может нести обнаруженный вирус исследователям еще предстоит узнать.

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