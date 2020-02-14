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Ученые выяснили, какие кошмары людям снятся чаще всего

Оказывается, что люди очень часто видят одинаковые кошмары

сегодня, 14:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Ученые выяснили, какие кошмары людям снятся чаще всего

Американский исследователи провели опрос и выяснили, какие страшные сновидения люди видят чаще всего. Об этом сообщает издание Studyfinds.

Известно, что сон - неотъемлемая часть нашей жизни, а сновидения - субъективное восприятие образов, которые возникают в сознании. Ученые провели опрос среди 2000 жителей и выяснили, какие кошмары преследуют их чаще всего во снах. 

Исследование показало, что почти 65% людей просыпаются ночью от того, что им приснилось будто они куда-то падают. 63% респондентов ответили, что самыми страшными для них являются сны, в которых их кто-то преследует. Около 55% людей бояться сновидений, которые связаны с их смертью, а 52% просыпаются от кошмаров, где чувствуют себя в ловушке. Также людям часто снится смерть близких людей и то, что за ними охотятся монстры и призраки. 21% респондентов считает страшным сновидение, в котором им предстоит выступать в голом виде на публике. 

Ученые не знают, как можно избавить человека от кошмаров, но считают, что страшные сновидения провоцируют некоторые психологические факторы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, к чему может привести плохой сон.


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Источник: https://www.studyfinds.org/what-are-the-most-common-nightmares-that-people-have/
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