Украинская антарктическая станция «Академик Вернадский» оказалась в малиновом снегу

Вокруг украинской антарктической станции "Академик Вернадский" появился малиновый снег. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.



Отмечается, что такой окрас снег получил благодаря микроскопическим снежным водорослям. Украинские исследователи их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis.

Эти водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и сохраняются в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда появляются благоприятные условия, например, во время лета Антарктиде, споры начинают прорастать. В итоге снег становится красным из-за того, что

их клетки содержат красный каротиновий слой, на снегу возникают красные пятна будто от малинового джема. Стоит отметить, что этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.

В то же время ученые говорят, что "цветение" снега способствует изменению климата, так как из-за красно-малинового окраса снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает, что способствует размножению таких водорослей.

Цветение этих водорослей прекращается, когда становится холоднее. Кроме Антарктиды малиновый снег можно увидеть также в Арктике, а также в Альпах и других высокогорных экосистемах.

Ранее "Комментарии" писали, что метеорологи рассказали, почему эта зима была теплой и почти без снега.

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