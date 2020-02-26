Украинские школьники станут изучать предмет "Защита Украины"

Кабмин решил реформировать школьную программу. Так, на правительственном заседании решили переименовать предмет "Защита Отечества" на "Защиту Украины" и адаптировать его к современным условиям. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Украины.

"Отныне ученики школ будут изучать обновленный предмет "Защита Украине" вместо "Защиты Отечества". Соответствующее постановление Кабмин принял сегодня, 26 февраля 2020 года", - сообщили в ведомстве.

Руководитель министерства Анна Новосад считает, что на шестом году войны неправильно изучать предмет, который выдерживается в советском стиле.

"Это важный акцент, и я рада, что мы наконец его поставили. Теперь не менее важная задача - улучшать содержание этого предмета и материально-техническое обеспечение школ", - отметила Новосад.

Дисциплина является обязательной для учеников 10-11 классов. В программу входят знания, необходимые для обороны страны и действий в чрезвычайных ситуациях.

Как сообщал портал "Комментарии", из системы школьного образования Украины хотят полностью ликвидировать страх, который она приняла с советской образовательной парадигмы.

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