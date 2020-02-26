Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.02.2020

BTC/USD

9209.91

ETH/USD

240.45

LTC/USD

67.37

НБУ 26.02.2020

USD/UAH

24.64

EUR/UAH

26.74

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Украинские школьники станут изучать предмет "Защита Украины"
НОВОСТИ Все новости

Украинские школьники станут изучать предмет "Защита Украины"

Существующий школьный предмет переименуют и модернизируют

сегодня, 14:23
Автор:

• Сергей Медведев

Украинские школьники станут изучать предмет "Защита Украины"

Кабмин решил реформировать школьную программу. Так, на правительственном заседании решили переименовать предмет "Защита Отечества" на "Защиту Украины" и адаптировать его к современным условиям. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Украины.

"Отныне ученики школ будут изучать обновленный предмет "Защита Украине" вместо "Защиты Отечества". Соответствующее постановление Кабмин принял сегодня, 26 февраля 2020 года", - сообщили в ведомстве.

Руководитель министерства Анна Новосад считает, что на шестом году войны неправильно изучать предмет, который выдерживается в советском стиле. 

"Это важный акцент, и я рада, что мы наконец его поставили. Теперь не менее важная задача - улучшать содержание этого предмета и материально-техническое обеспечение школ", - отметила Новосад.

Дисциплина является обязательной для учеников 10-11 классов. В программу входят знания, необходимые для обороны страны и действий в чрезвычайных ситуациях.

Как сообщал портал "Комментарии", из системы школьного образования Украины хотят полностью ликвидировать страх, который она приняла с советской образовательной парадигмы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https:/www.unn.com.ua/ru/news/1854555-v-ukrayinskikh-shkolakh-vvedut-onovleniy-predmet-zakhist-ukrayini
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...